https://ria.ru/20241226/rudenya-1991487425.html

Руденя поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья на 2025 год

Руденя поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья на 2025 год - РИА Новости, 26.12.2024

Руденя поставил задачи главам муниципалитетов Верхневолжья на 2025 год

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг провел совещание с главами муниципальных образований, где были подведены итоги работы в 2024 году и... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:09:00+03:00

2024-12-26T16:09:00+03:00

2024-12-26T16:09:00+03:00

тверская область

тверь

торопец

игорь руденя

наталья виноградова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг провел совещание с главами муниципальных образований, где были подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления развития региона на следующий год, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор подчеркнул, что необходимо продолжать активную работу по поддержке участников СВО, уделить повышенное внимание ветеранам боевых действий. Это помощь в трудоустройстве и получении новых профессий, вовлечение в общественную жизнь, соцпроекты, патриотическую работу с молодежью. Как отметил Руденя, должно быть выстроено взаимодействие с региональным фондом "Защитники Отечества". Также важно использовать возможности федеральной кадровой программы "Время героев". Отдельно глава Верхневолжья остановился на ситуации в Торопце. Он поблагодарил жителей, которые в сложный момент проявили сплоченность, взаимовыручку, отзывчивость, а также ведомства и службы, соседние муниципалитеты, которые оказывали и продолжают оказывать помощь. Сейчас в округе продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации. В этом году завершается реализация действующих национальных проектов, объявленных президентом в 2018 году. Благодаря этому в регионе появились новые социальные объекты, велась модернизация инфраструктуры, ремонт дорог, построен Северный обход Твери. Важной задачей, как отметил Руденя, является завершение газификации ранее негазифицированных территорий северо-востока и юго-запада области. В следующем году начнется реализация 19 новых нацпроектов. Губернатор подчеркнул: их ключевой целью является демография, приумножение российского народа за счет расширения системы поддержки семей с детьми, дальнейшего развития и модернизации инфраструктуры. Главой региона перед муниципалитетами поставлены задачи по улучшению демографической ситуации на территориях, развитию жилищного строительства, обеспечению жильем молодых и многодетных семей, привлечению инвесторов и поддержке в развитии действующих предприятий и компаний. Губернатор поблагодарил глав муниципалитетов, депутатов всех уровней, органы исполнительной власти, руководителей управлений МВД, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств за эффективную и консолидированную работу в уходящем году. Также глава региона вручил главам заслуженные награды. Звание "Почетный работник муниципальной службы Тверской области" присвоено главе Лихославльского округа Наталье Виноградовой. Нагрудным знаком губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" награжден глава Торопецкого округа Александр Бриж. Почетной грамотой губернатора Тверской области удостоена глава ЗАТО Озерный Наталья Яковлева.

https://ria.ru/20241226/rudenya-1991477365.html

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991302056.html

тверь

торопец

тверская область

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тверь, торопец, игорь руденя, наталья виноградова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область