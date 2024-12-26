https://ria.ru/20241226/rudenya-1991477365.html

Руденя ознакомился с ходом модернизации стекольного производства в Твери

Руденя ознакомился с ходом модернизации стекольного производства в Твери - РИА Новости, 26.12.2024

Руденя ознакомился с ходом модернизации стекольного производства в Твери

Губернатор Игорь Руденя посетил предприятие АО "Гланит", где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации стекольного... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:28:00+03:00

2024-12-26T15:28:00+03:00

2024-12-26T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя посетил предприятие АО "Гланит", где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации стекольного производства в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вместе с руководством компании Игорь Руденя осмотрел складское помещение, производственные цеха, лабораторию. На площадке предприятия глава региона провел рабочую встречу с руководством АО "Гланит", посвященную текущей деятельности производства и перспективам его развития. "Это предприятие, которое выпускает современную востребованную продукцию. Очень важно, что политика прозрачности, взаимодействия с партнерами, которые могут приехать и посмотреть ваше производство, дает свои результаты. Мы рады, что есть хорошая устойчивая динамика производства, гарантированы рабочие места, которые дают уверенность в завтрашнем дне", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что на предприятии были выполнены работы по ремонту печи, запущена новая линия для производства декорированной стеклотары. В два раза увеличен объем выпуска продукции: с 153,24 миллиона единиц стеклотары в 2018 году до 290,5 миллиона единиц в 2023 году. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции и поставляет ее для ведущих отечественных производителей. Здесь трудится порядка 400 человек, в том числе уникальные специалисты. Развитие стекольной промышленности в Твери проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между правительством Тверской области и АО "Пикалевская сода" на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. В этом году компания "Гланит" начала реализацию инвестиционного проекта по модернизации и расширению производства, который получил статус масштабного и приоритетного. Объем инвестиций составляет 527 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе. Так, предусмотрена модернизация линии для производства баночек для детского питания, которые будут отвечать всем современным стандартам качества. Также в планах – модернизация стекловаренной печи, благодаря чему будет увеличена ее производительность, и оснащение производства декорирования новой печатной машиной. Правительство Тверской области оказывает поддержку компании "Гланит", включая ремонт подъездной автодороги, предоставление земли для расширения завода. Руденя подчеркнул, что регион готов продолжить оказывать содействие предприятию, а также принимать участие в мероприятиях по привлечению молодежи на трудовую практику. Кроме того, завод реализует в Верхневолжье проект по приему у организаций и населения стеклотары и переработке вторичного сырья. В настоящее время с этой целью открыто 13 точек сбора стеклотары, на предприятии ежегодно перерабатывается более 150 тонн стеклобоя.

https://ria.ru/20241225/rudenya-1991302056.html

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