"Добрый автобус" провез детей по новогодней Москве
Ракова: "Добрый автобус" провез детей и пожилых наставников по новогодней Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНовогоднее украшение и здание павильона №1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Новогоднее украшение и здание павильона №1 "Центральный" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Активисты "Московского долголетия" и ребята из центров для детей-сирот в рамках проекта "Серебряное наставничество" посетили главные достопримечательности Москвы, сообщила журналистам заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова.
"Мостом между поколениями стал проект "Серебряное наставничество", появившийся полтора года назад. Активные участники "Московского долголетия" проводят душевные встречи с ребятами из центров для детей-сирот. Вместе они посещают знаковые места Москвы, музеи, городские фестивали и выставки, занимаются творчеством и даже ходят в походы. В предновогоднюю пору мы решили провести для детей и их наставников экскурсию в рамках спецпроекта, посвященного путешествиям, "Добрый автобус", - рассказала Ракова.
Она добавила, что их маршрут пролегал по знаковым местам города. Ребята увидели панорамные пейзажи Москвы из кабин колеса обозрения, научились делать елочные игрушки и получили подарки в Центре московского долголетия "ВДНХ".