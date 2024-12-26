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Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 26.12.2024 (обновлено: 20:32 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991547381.html
Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО
Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО - РИА Новости, 26.12.2024
Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО
Президент России Владимир Путин заявил журналистам, у него достаточно полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:31:00+03:00
2024-12-26T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, у него достаточно полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. "Полная", - подтвердил Путин утверждение о том, что у него "самая полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения". "Самая, не самая - трудно сказать, но достаточно большая", - добавил российский президент.
https://ria.ru/20241226/putin-1991537829.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО

Путин заявил, что в его распоряжении достаточно полная информация о ходе СВО

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, у него достаточно полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
"Полная", - подтвердил Путин утверждение о том, что у него "самая полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения".
"Самая, не самая - трудно сказать, но достаточно большая", - добавил российский президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году
Вчера, 19:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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