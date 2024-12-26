https://ria.ru/20241226/putin-1991547381.html

Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО

Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО - РИА Новости, 26.12.2024

Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, у него достаточно полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:31:00+03:00

2024-12-26T20:31:00+03:00

2024-12-26T20:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, у него достаточно полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. "Полная", - подтвердил Путин утверждение о том, что у него "самая полная информация о ситуации на линии боевого соприкосновения". "Самая, не самая - трудно сказать, но достаточно большая", - добавил российский президент.

https://ria.ru/20241226/putin-1991537829.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина