https://ria.ru/20241226/putin-1991538136.html

Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области

Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области - РИА Новости, 26.12.2024

Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области

Ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти в диалоге с живущими в регионе людьми, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:47:00+03:00

2024-12-26T19:47:00+03:00

2024-12-26T20:28:00+03:00

курская область

россия

владимир путин

общество

жилье

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти в диалоге с живущими в регионе людьми, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти и министерства финансов - выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть - мы даем столько, сколько нужно регионам. Регион в диалоге с людьми именно, хочу это подчеркнуть, должен выбрать наиболее оптимальный для себя и людей способ решения этих вопросов", - сказал российский лидер.Кроме того, Путин отметил, что если региональные власти примут решение о том, что необходимо дать людям право приобрести жилье в других регионах России, то государство пойдет навстречу людям."Люди, которые и так пострадали, прошли через тяжелые задачи, решили свои фундаментальные задачи, одна из которых - жилье", - добавил он.

https://ria.ru/20241222/zhiteli-1990723047.html

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курская область, россия, владимир путин, общество, жилье