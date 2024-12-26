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Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области - РИА Новости, 26.12.2024
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19:47 26.12.2024 (обновлено: 20:28 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991538136.html
Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области
Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области - РИА Новости, 26.12.2024
Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области
Ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти в диалоге с живущими в регионе людьми, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:47:00+03:00
2024-12-26T20:28:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
общество
жилье
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти в диалоге с живущими в регионе людьми, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти и министерства финансов - выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть - мы даем столько, сколько нужно регионам. Регион в диалоге с людьми именно, хочу это подчеркнуть, должен выбрать наиболее оптимальный для себя и людей способ решения этих вопросов", - сказал российский лидер.Кроме того, Путин отметил, что если региональные власти примут решение о том, что необходимо дать людям право приобрести жилье в других регионах России, то государство пойдет навстречу людям."Люди, которые и так пострадали, прошли через тяжелые задачи, решили свои фундаментальные задачи, одна из которых - жилье", - добавил он.
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курская область, россия, владимир путин, общество, жилье
Курская область, Россия, Владимир Путин, Общество, Жилье
Путин прокомментировал ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области

Путин: власти должны решить ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти в диалоге с живущими в регионе людьми, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти и министерства финансов - выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть - мы даем столько, сколько нужно регионам. Регион в диалоге с людьми именно, хочу это подчеркнуть, должен выбрать наиболее оптимальный для себя и людей способ решения этих вопросов", - сказал российский лидер.
Кроме того, Путин отметил, что если региональные власти примут решение о том, что необходимо дать людям право приобрести жилье в других регионах России, то государство пойдет навстречу людям.
"Люди, которые и так пострадали, прошли через тяжелые задачи, решили свои фундаментальные задачи, одна из которых - жилье", - добавил он.
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