https://ria.ru/20241226/putin-1991476262.html

Лукашенко и Путин накануне обсудили вопросы региональной безопасности

Лукашенко и Путин накануне обсудили вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашенко и Путин накануне обсудили вопросы региональной безопасности

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в среду один на один обсудили вопросы региональной безопасности, а также... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:27:00+03:00

2024-12-26T15:27:00+03:00

2024-12-26T15:41:00+03:00

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россия

александр лукашенко

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в мире

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ИГОРА (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в среду один на один обсудили вопросы региональной безопасности, а также двусторонних отношений, сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. "Мы с вами понимаем, что никогда президенты не могут обойти стороной вопросы безопасности. Пунктом номер один в повестке дня - вопросы безопасности в целом, региональной безопасности, обстановки, которая сейчас складывается, она меняется буквально каждый час, если не каждую минуту, и поэтому, конечно, эти вопросы номер один", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, также речь шла о кооперации стран в разных сферах, экономических вопросах. "Конечно, вот совсем недавно был ВГС, но, тем не менее, правительства работают и очень неплохо, активно работают. Президенты все время на связи, в том числе в формате телефонных разговоров, и вот здесь они всегда находят возможность, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки ", - сказала Эйсмонт.

https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991414722.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире