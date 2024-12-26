https://ria.ru/20241226/putin-1991376469.html
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 26.12.2024
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:30:00+03:00
2024-12-26T13:30:00+03:00
2024-12-26T13:30:00+03:00
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
2024-12-26T13:30
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РИА Новости
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
2024-12-26T13:30
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PT40M30S
Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета.