https://ria.ru/20241226/ptitsy-1991511453.html

На побережье Новороссийска находят птиц, пострадавших от разлива мазута

На побережье Новороссийска находят птиц, пострадавших от разлива мазута - РИА Новости, 26.12.2024

На побережье Новороссийска находят птиц, пострадавших от разлива мазута

Птиц, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров, находят на побережье Черного моря в Новороссийске, планируется наладить очистку пернатых в самом... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:35:00+03:00

2024-12-26T17:35:00+03:00

2024-12-26T17:47:00+03:00

происшествия

анапа

новороссийск

темрюкский район

андрей кравченко (государственный служащий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Птиц, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров, находят на побережье Черного моря в Новороссийске, планируется наладить очистку пернатых в самом городе, сообщил мэр Андрей Кравченко в Telegram-канале. "Ежедневно проводится обследование пляжей города-героя. Следов нефтепродуктов не выявлено, но встречаются птицы, нуждающиеся в помощи. С сегодняшнего дня в городе-герое на пляже Алексино в медицинском пункте работает штаб выдачи инвентаря для отлова птиц", - написал Кравченко. Он добавил, что неравнодушные новороссийцы могут получить все необходимое для ловли - сачки, перчатки, ветошь, коробки, сапоги - и передать найденных птиц для транспортировки в пункт очистки. По его словам, найденных птиц временно доставляют в Анапу. Однако в самом Новороссийске ведется работа, чтобы организовать очистку птиц в городе. Сейчас очень нужен ветврач-орнитолог, добавил Кравченко. В Анапе и Темрюкском районе уже работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. В четверг в ГУМЧС Кубани сообщили РИА Новости о введении ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

новороссийск

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Специалисты "Сафари-парка" выхаживают пострадавших от разлива мазута птиц Специалисты краснодарского "Сафари-парка" выхаживают пострадавших от разлива мазута птиц из Анапы. Всего сюда привезли 213 пернатых, в понедельник ждут еще две партии. У пострадавших птиц химические ожоги глаз и слизистых, на реабилитацию уйдет от трех недель до двух месяцев. 2024-12-26T17:35 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, анапа, новороссийск, темрюкский район, андрей кравченко (государственный служащий), крушение двух танкеров в керченском проливе