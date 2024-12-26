На побережье Новороссийска находят птиц, пострадавших от разлива мазута
Мэр Кравченко: в Новороссийске находят птиц, пострадавших от разлива мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Птиц, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров, находят на побережье Черного моря в Новороссийске, планируется наладить очистку пернатых в самом городе, сообщил мэр Андрей Кравченко в Telegram-канале.
"Ежедневно проводится обследование пляжей города-героя. Следов нефтепродуктов не выявлено, но встречаются птицы, нуждающиеся в помощи. С сегодняшнего дня в городе-герое на пляже Алексино в медицинском пункте работает штаб выдачи инвентаря для отлова птиц", - написал Кравченко.
Он добавил, что неравнодушные новороссийцы могут получить все необходимое для ловли - сачки, перчатки, ветошь, коробки, сапоги - и передать найденных птиц для транспортировки в пункт очистки. По его словам, найденных птиц временно доставляют в Анапу. Однако в самом Новороссийске ведется работа, чтобы организовать очистку птиц в городе. Сейчас очень нужен ветврач-орнитолог, добавил Кравченко.
В Анапе и Темрюкском районе уже работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. В четверг в ГУМЧС Кубани сообщили РИА Новости о введении ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.