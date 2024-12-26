https://ria.ru/20241226/proisshestvie-1991345923.html

Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль

Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль - РИА Новости, 26.12.2024

Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль

В Гусь-Хрустальном во Владимирской области мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T00:07:00+03:00

2024-12-26T00:07:00+03:00

2024-12-26T09:41:00+03:00

гусь-хрустальный

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991377050_45:229:1207:883_1920x0_80_0_0_626a3aed82051a775b78bc03e071cdef.jpg

РЯЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. В Гусь-Хрустальном во Владимирской области мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль, сообщил глава города Алексей Соколов в Telegram-канале."Сегодня вечером в здание "военного комиссариата" в Гусь-Хрустальном врезался автомобиль. Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль", — написал он.Соколов уточнил, что сотрудники МЧС потушили возгорание, на месте происшествия работают спецслужбы.Подозреваемого задержали, он дает показания.

https://ria.ru/20240413/avdeev-1939850032.html

гусь-хрустальный

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гусь-хрустальный, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия