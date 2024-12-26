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Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль - РИА Новости, 26.12.2024
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00:07 26.12.2024 (обновлено: 09:41 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/proisshestvie-1991345923.html
Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль
Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль - РИА Новости, 26.12.2024
Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль
В Гусь-Хрустальном во Владимирской области мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T00:07:00+03:00
2024-12-26T09:41:00+03:00
гусь-хрустальный
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. В Гусь-Хрустальном во Владимирской области мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль, сообщил глава города Алексей Соколов в Telegram-канале."Сегодня вечером в здание "военного комиссариата" в Гусь-Хрустальном врезался автомобиль. Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль", — написал он.Соколов уточнил, что сотрудники МЧС потушили возгорание, на месте происшествия работают спецслужбы.Подозреваемого задержали, он дает показания.
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гусь-хрустальный
владимирская область
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гусь-хрустальный, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Гусь-Хрустальный, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Во Владимирской области мужчина протаранил забор и поджег автомобиль

Ставший жертвой мошенников мужчина протаранил вход в здание в Гусь-Хрустальном

© Алексей Соколов/TelegramМесто происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, въехал в двери главного входа в здание "военного комиссариата", а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
Место происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, въехал в двери главного входа в здание военного комиссариата, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Алексей Соколов/Telegram
Место происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, въехал в двери главного входа в здание "военного комиссариата", а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. В Гусь-Хрустальном во Владимирской области мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль, сообщил глава города Алексей Соколов в Telegram-канале.
"Сегодня вечером в здание "военного комиссариата" в Гусь-Хрустальном врезался автомобиль. Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль", — написал он.
Соколов уточнил, что сотрудники МЧС потушили возгорание, на месте происшествия работают спецслужбы.
Подозреваемого задержали, он дает показания.
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Гусь-ХрустальныйВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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