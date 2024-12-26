https://ria.ru/20241226/prigovor-1991483758.html

Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства

Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства - РИА Новости, 26.12.2024

Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства

Суд назначил 20 лет колонии строгого режима экс-начальнику уголовного розыска УВД Анапы Игорю Нехаенко за бандитизм с использованием служебного положения и... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:54:00+03:00

2024-12-26T15:54:00+03:00

2024-12-26T16:07:00+03:00

происшествия

справки

анапа

новороссийск

анапский район

сергей зиринов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991485068_4:0:1200:673_1920x0_80_0_0_2d9360f7947e7e8b78c126b622bed9e8.jpg

КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Суд назначил 20 лет колонии строгого режима экс-начальнику уголовного розыска УВД Анапы Игорю Нехаенко за бандитизм с использованием служебного положения и убийства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. Из приговора следует, что с 1999 по 2004 года Нехаенко служил старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности в УВД Анапского района, а затем оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью в Новороссийске. Подсудимый входил в состав банды, созданной Зириновым и Эйрияном. Нехаенко использовал служебное положение, организовывал сбор информации о лицах, на которых совершались нападения с целью убийства, а также участвовал в планировании преступлений и принимал меры, чтобы освобождать участников банды от уголовной ответственности. Суд установил, что в 2004 году Нехаенко убил из пистолета директора компании "Товары для детей" в Новороссийске. В 2013 году из автомата стрелял и ранил заместителя атамана Анапского городского казачьего общества, а его водителя убил. "Судом Нехаенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, со штрафом в размере 800 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением специального звания "подполковник полиции". Отбывать наказание Нехаенко надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Он признан виновным в бандитизме с использованием своего служебного положения, убийствах, покушении и незаконном приобретении, хранении, перевозки, оружия, боеприпасов. По данным следствия, в 1999 году предприниматель Сергей Зиринов, впоследствии избранный депутатом заксобрания Краснодарского края, вместе с Амбарцумом Эйрияном создали банду, которая с 2002 по 2013 годы в Анапе и Новороссийске совершала вооружённые нападения на граждан с целью их убийства из корыстных побуждений и контролировала значительную часть бизнеса в Анапе, сообщал СК РФ. В 2016 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Зиринова к 22 годам колонии строгого режима. Эйриян и Нехаенко находились в розыске. Нехаенко был арестован в апреле 2022 года.

https://ria.ru/20240313/prigovor-1932764974.html

https://ria.ru/20241223/ubiystvo-1990834336.html

анапа

новороссийск

анапский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, справки, анапа, новороссийск, анапский район, сергей зиринов, следственный комитет россии (ск рф)