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Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства - РИА Новости, 26.12.2024
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15:54 26.12.2024 (обновлено: 16:07 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/prigovor-1991483758.html
Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства
Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства - РИА Новости, 26.12.2024
Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства
Суд назначил 20 лет колонии строгого режима экс-начальнику уголовного розыска УВД Анапы Игорю Нехаенко за бандитизм с использованием служебного положения и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:54:00+03:00
2024-12-26T16:07:00+03:00
происшествия
справки
анапа
новороссийск
анапский район
сергей зиринов
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Суд назначил 20 лет колонии строгого режима экс-начальнику уголовного розыска УВД Анапы Игорю Нехаенко за бандитизм с использованием служебного положения и убийства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. Из приговора следует, что с 1999 по 2004 года Нехаенко служил старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности в УВД Анапского района, а затем оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью в Новороссийске. Подсудимый входил в состав банды, созданной Зириновым и Эйрияном. Нехаенко использовал служебное положение, организовывал сбор информации о лицах, на которых совершались нападения с целью убийства, а также участвовал в планировании преступлений и принимал меры, чтобы освобождать участников банды от уголовной ответственности. Суд установил, что в 2004 году Нехаенко убил из пистолета директора компании "Товары для детей" в Новороссийске. В 2013 году из автомата стрелял и ранил заместителя атамана Анапского городского казачьего общества, а его водителя убил. "Судом Нехаенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, со штрафом в размере 800 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением специального звания "подполковник полиции". Отбывать наказание Нехаенко надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Он признан виновным в бандитизме с использованием своего служебного положения, убийствах, покушении и незаконном приобретении, хранении, перевозки, оружия, боеприпасов. По данным следствия, в 1999 году предприниматель Сергей Зиринов, впоследствии избранный депутатом заксобрания Краснодарского края, вместе с Амбарцумом Эйрияном создали банду, которая с 2002 по 2013 годы в Анапе и Новороссийске совершала вооружённые нападения на граждан с целью их убийства из корыстных побуждений и контролировала значительную часть бизнеса в Анапе, сообщал СК РФ. В 2016 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Зиринова к 22 годам колонии строгого режима. Эйриян и Нехаенко находились в розыске. Нехаенко был арестован в апреле 2022 года.
https://ria.ru/20240313/prigovor-1932764974.html
https://ria.ru/20241223/ubiystvo-1990834336.html
анапа
новороссийск
анапский район
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происшествия, справки, анапа, новороссийск, анапский район, сергей зиринов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Справки, Анапа, Новороссийск, Анапский район, Сергей Зиринов, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства

Экс-главе угрозыска Анапы Нехаенко дали 20 лет колонии за бандитизм и убийства

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского краИгорь Нехаенко в суде
Игорь Нехаенко в суде - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского кра
Игорь Нехаенко в суде
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Суд назначил 20 лет колонии строгого режима экс-начальнику уголовного розыска УВД Анапы Игорю Нехаенко за бандитизм с использованием служебного положения и убийства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.
Из приговора следует, что с 1999 по 2004 года Нехаенко служил старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности в УВД Анапского района, а затем оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью в Новороссийске. Подсудимый входил в состав банды, созданной Зириновым и Эйрияном. Нехаенко использовал служебное положение, организовывал сбор информации о лицах, на которых совершались нападения с целью убийства, а также участвовал в планировании преступлений и принимал меры, чтобы освобождать участников банды от уголовной ответственности.
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Суд установил, что в 2004 году Нехаенко убил из пистолета директора компании "Товары для детей" в Новороссийске. В 2013 году из автомата стрелял и ранил заместителя атамана Анапского городского казачьего общества, а его водителя убил.
"Судом Нехаенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, со штрафом в размере 800 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением специального звания "подполковник полиции". Отбывать наказание Нехаенко надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в бандитизме с использованием своего служебного положения, убийствах, покушении и незаконном приобретении, хранении, перевозки, оружия, боеприпасов.
По данным следствия, в 1999 году предприниматель Сергей Зиринов, впоследствии избранный депутатом заксобрания Краснодарского края, вместе с Амбарцумом Эйрияном создали банду, которая с 2002 по 2013 годы в Анапе и Новороссийске совершала вооружённые нападения на граждан с целью их убийства из корыстных побуждений и контролировала значительную часть бизнеса в Анапе, сообщал СК РФ.
В 2016 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Зиринова к 22 годам колонии строгого режима. Эйриян и Нехаенко находились в розыске. Нехаенко был арестован в апреле 2022 года.
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ПроисшествияСправкиАнапаНовороссийскАнапский районСергей ЗириновСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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