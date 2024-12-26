https://ria.ru/20241226/prestupleniya-1991493680.html

В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей

В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей - РИА Новости, 26.12.2024

В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей

Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова представила главе ДНР Денису Пушилину переведенный на все языки стран-членов ООН доклад о военных... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:37:00+03:00

2024-12-26T16:37:00+03:00

2024-12-26T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донбасс

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анна кузнецова

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова представила главе ДНР Денису Пушилину переведенный на все языки стран-членов ООН доклад о военных преступлениях ВСУ против детей Донбасса. "Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова представила доклад о военных преступлениях украинского режима против детей Донбасса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что документ был переведен на все языки стран-членов ООН, чтобы эти военные преступления не остались безнаказанными. Кроме того, в ходе рабочей встречи с Кузнецовой были обсуждены дополнительные меры поддержки жителей региона, включая реализацию программы восстановления Донбасса до 2030 года, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, а также меры поддержки многодетных семей.

https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277332.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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