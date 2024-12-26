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В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей
В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей - РИА Новости, 26.12.2024
В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей
Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова представила главе ДНР Денису Пушилину переведенный на все языки стран-членов ООН доклад о военных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:37:00+03:00
2024-12-26T16:37:00+03:00
2024-12-26T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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анна кузнецова
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова представила главе ДНР Денису Пушилину переведенный на все языки стран-членов ООН доклад о военных преступлениях ВСУ против детей Донбасса. "Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова представила доклад о военных преступлениях украинского режима против детей Донбасса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что документ был переведен на все языки стран-членов ООН, чтобы эти военные преступления не остались безнаказанными. Кроме того, в ходе рабочей встречи с Кузнецовой были обсуждены дополнительные меры поддержки жителей региона, включая реализацию программы восстановления Донбасса до 2030 года, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, а также меры поддержки многодетных семей.
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277332.html
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В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей
Кузнецова представила Пушилину доклад о преступлениях ВСУ против детей Донбасса