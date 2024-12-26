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В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 26.12.2024 (обновлено: 16:54 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/prestupleniya-1991493680.html
В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей
В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей - РИА Новости, 26.12.2024
В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей
Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова представила главе ДНР Денису Пушилину переведенный на все языки стран-членов ООН доклад о военных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:37:00+03:00
2024-12-26T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
анна кузнецова
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова представила главе ДНР Денису Пушилину переведенный на все языки стран-членов ООН доклад о военных преступлениях ВСУ против детей Донбасса. "Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова представила доклад о военных преступлениях украинского режима против детей Донбасса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что документ был переведен на все языки стран-членов ООН, чтобы эти военные преступления не остались безнаказанными. Кроме того, в ходе рабочей встречи с Кузнецовой были обсуждены дополнительные меры поддержки жителей региона, включая реализацию программы восстановления Донбасса до 2030 года, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, а также меры поддержки многодетных семей.
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, анна кузнецова, денис пушилин, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Анна Кузнецова, Денис Пушилин, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме представили доклад о преступлениях ВСУ против донбасских детей

Кузнецова представила Пушилину доклад о преступлениях ВСУ против детей Донбасса

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТраурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины
Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе у мемориала погибшим детям Луганщины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова представила главе ДНР Денису Пушилину переведенный на все языки стран-членов ООН доклад о военных преступлениях ВСУ против детей Донбасса.
«
"Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова представила доклад о военных преступлениях украинского режима против детей Донбасса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что документ был переведен на все языки стран-членов ООН, чтобы эти военные преступления не остались безнаказанными.
Кроме того, в ходе рабочей встречи с Кузнецовой были обсуждены дополнительные меры поддержки жителей региона, включая реализацию программы восстановления Донбасса до 2030 года, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, а также меры поддержки многодетных семей.
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово
15 декабря, 05:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаАнна КузнецоваДенис ПушилинВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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