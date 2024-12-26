https://ria.ru/20241226/pravitelstvo-1991401465.html

Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства

Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства - РИА Новости, 26.12.2024

Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства

В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:30:00+03:00

2024-12-26T11:30:00+03:00

2024-12-26T11:30:00+03:00

технологии

россия

дмитрий чернышенко

правительство рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия". По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941508945.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, правительство рф