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Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства - РИА Новости, 26.12.2024
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11:30 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/pravitelstvo-1991401465.html
Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства
Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства - РИА Новости, 26.12.2024
Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства
В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:30:00+03:00
2024-12-26T11:30:00+03:00
технологии
россия
дмитрий чернышенко
правительство рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия". По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941508945.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, правительство рф
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Правительство РФ
Чернышенко рассказал об использовании ИИ в работе правительства

Чернышенко: в координационном центре правительства есть свой внутренний ИИ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на сессии "Спорт без преград: новые сценарии и форматы" в рамках ПМЭФ-2022
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на сессии Спорт без преград: новые сценарии и форматы в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия".
По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Международном Кантовском конгрессе. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Чернышенко рассказал, когда Россия войдет в пятерку лидеров по развитию ИИ
22 апреля, 13:49
 
ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоПравительство РФ
 
 
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