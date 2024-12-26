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При пожаре в доме многодетной семьи в Алтайском крае погиб ребенок

При пожаре в доме многодетной семьи в Алтайском крае погиб ребенок - РИА Новости, 26.12.2024

При пожаре в доме многодетной семьи в Алтайском крае погиб ребенок

Пятилетняя девочка погибла погиб, трехлетняя девочка серьезно пострадал при пожаре в доме многодетной семьи в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:24:00+03:00

2024-12-26T19:24:00+03:00

2024-12-26T19:24:00+03:00

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БАРНАУЛ, 26 дек – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла погиб, трехлетняя девочка серьезно пострадал при пожаре в доме многодетной семьи в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "Двадцать шестого декабря в селе Подойниково Панкрушихинского района в частном жилом доме произошёл пожар, при тушении которого обнаружено тело 5-летней девочки. Родители и еще трое малолетних детей в возрасте 1 года, 3-х и 4-х лет смогли выбраться из горящего помещения, в настоящее время один ребенок с ожогами тела госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в следкоме по краю, в ожоговый центр госпитализирована 3-летняя девочка. Родители и другие дети находятся у родственников, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность или неправильная эксплуатация печного отопления", - говорится в сообщении регионального СУСК. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. "Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Как сообщила у себя на странице в соцсети "Вконтакте" детский омбудсмен по Алтайскому краю Ольга Казанцева, трехлетняя девочка пострадала серьезно. И это уже второй случай гибели и травмирования детей на пожаре за неделю. "Основными причинами является неисправность печного отопления и электрической проводки. Чтобы не произошла гибель ваших детей, производите своевременный ремонт электрооборудования, печного отопления", - отметила омбудсмен. Ранее сообщалось, что на этой неделе в селе Дружба сгорел дом многодетной семьи, погибли трое детей, родители и четвертый ребенок госпитализированы, возбуждено уголовное дело.

https://realty.ria.ru/20241226/podmoskove-1991431275.html

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происшествия, алтайский край, россия, нападение в краснодарской школе