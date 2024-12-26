https://ria.ru/20241226/pozhar-1991365977.html

На Урале трое детей погибли при пожаре

На Урале трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 26.12.2024

На Урале трое детей погибли при пожаре

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Беловка Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:42:00+03:00

2024-12-26T08:42:00+03:00

2024-12-26T08:42:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Беловка Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ. "По факту гибели троих малолетних детей на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – следует из сообщения. По информации ведомства, в среду в одном из частных домов по улице Набережная в челябинском поселке Беловка произошел пожар, в ходе тушения спасателями обнаружены тела троих детей - семи, пяти и трех лет. По данным МЧС России, при пожаре погибли трое мальчиков, их отец от госпитализации отказался. Как уточняет региональный главк МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя.

https://ria.ru/20241006/pozhar-1976648273.html

россия

челябинская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)