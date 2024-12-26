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На Урале трое детей погибли при пожаре
На Урале трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 26.12.2024
На Урале трое детей погибли при пожаре
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Беловка Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:42:00+03:00
2024-12-26T08:42:00+03:00
2024-12-26T08:42:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Беловка Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ. "По факту гибели троих малолетних детей на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – следует из сообщения. По информации ведомства, в среду в одном из частных домов по улице Набережная в челябинском поселке Беловка произошел пожар, в ходе тушения спасателями обнаружены тела троих детей - семи, пяти и трех лет. По данным МЧС России, при пожаре погибли трое мальчиков, их отец от госпитализации отказался. Как уточняет региональный главк МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале трое детей погибли при пожаре
В Челябинской области трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме