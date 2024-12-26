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На Урале трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 26.12.2024
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08:42 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/pozhar-1991365977.html
На Урале трое детей погибли при пожаре
На Урале трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 26.12.2024
На Урале трое детей погибли при пожаре
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Беловка Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:42:00+03:00
2024-12-26T08:42:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Беловка Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ. "По факту гибели троих малолетних детей на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – следует из сообщения. По информации ведомства, в среду в одном из частных домов по улице Набережная в челябинском поселке Беловка произошел пожар, в ходе тушения спасателями обнаружены тела троих детей - семи, пяти и трех лет. По данным МЧС России, при пожаре погибли трое мальчиков, их отец от госпитализации отказался. Как уточняет региональный главк МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя.
https://ria.ru/20241006/pozhar-1976648273.html
россия
челябинская область
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происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале трое детей погибли при пожаре

В Челябинской области трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Беловка Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ.
"По факту гибели троих малолетних детей на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – следует из сообщения.
По информации ведомства, в среду в одном из частных домов по улице Набережная в челябинском поселке Беловка произошел пожар, в ходе тушения спасателями обнаружены тела троих детей - семи, пяти и трех лет.
По данным МЧС России, при пожаре погибли трое мальчиков, их отец от госпитализации отказался. Как уточняет региональный главк МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электроудлинителя.
Работы на месте пожара в Челябинской области, в котором погибли двое детей - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка
6 октября, 20:29
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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