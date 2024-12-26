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В Подмосковье вспыхнул пожар ТЦ "Кузьмич" - РИА Новости, 26.12.2024
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05:59 26.12.2024
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В Подмосковье вспыхнул пожар ТЦ "Кузьмич"
В Подмосковье вспыхнул пожар ТЦ "Кузьмич" - РИА Новости, 26.12.2024
В Подмосковье вспыхнул пожар ТЦ "Кузьмич"
Торговый центр "Кузьмич" горит в поселке Михайловская в Московской области, пожар локализован на 900 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:59:00+03:00
2024-12-26T05:59:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Торговый центр "Кузьмич" горит в поселке Михайловская в Московской области, пожар локализован на 900 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В поселке Михайловская загорелся ТЦ "Кузьмич". Пожар локализовали на 900 квадратах", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что возгорание локализовали 29 специалистов и 10 единиц техники.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье вспыхнул пожар ТЦ "Кузьмич"

В подмосковном поселке Михайловская вспыхнул пожар в ТЦ "Кузьмич"

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Торговый центр "Кузьмич" горит в поселке Михайловская в Московской области, пожар локализован на 900 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"В поселке Михайловская загорелся ТЦ "Кузьмич". Пожар локализовали на 900 квадратах", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что возгорание локализовали 29 специалистов и 10 единиц техники.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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