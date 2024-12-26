https://ria.ru/20241226/pokusheniya-1991366424.html
Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных
Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных - РИА Новости, 26.12.2024
Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных
ФСБ удалось сорвать готовившуюся спецслужбами Украины серию покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:47:00+03:00
2024-12-26T08:47:00+03:00
2024-12-26T09:46:00+03:00
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991367785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4b7c48b41d08f2d685216a56c045f53.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ФСБ удалось сорвать готовившуюся спецслужбами Украины серию покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей, заявил Центр общественных связей спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", — говорится в релизе. Для покушения на одного высокопоставленного военного предполагалось использовать взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Для совершения этого теракта в ноябре в Москву прибыл агент украинских спецслужб — гражданин России, с 2020 года постоянно проживавший на Украине. Он приехал транзитом через Молдавию под видом депортированного.Он должен был достать из тайника замаскированную бомбу и заложить ее под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, водителем которого был его тесть. Подрыв украинские спецслужбы намеревались совершить дистанционно. После этого агенту обещали выезд на Украину, а оттуда — в одну из стран Евросоюза. Координация подготовки теракта велась также через жену агента, проживающую в Миргороде Полтавской области.Второго высокопоставленного офицера планировалось взорвать бомбой, замаскированной под папку с документами, которую должны были доставить ему двое из задержанных. Взрывное устройство они нашли в тайнике в Подмосковье по координатам, которые предоставил работающий на украинские спецслужбы гражданин Украины Виталий Рагожа, проживающий в Польше.Помимо этого, оперативники установили жителя Москвы, также завербованного украинскими спецслужбами, который проводил разведку по месту жительства и работы военных."Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", — добавили в ФСБ.У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и средства связи. Компоненты бомб доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, уточнили в ЦОС.Следователи ФСБ возбудили против задержанных уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, подготовке к терактам и о госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html
https://ria.ru/20241210/nak-1988349598.html
https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991367785_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e13ea7f34d42d78d02cc088222efa289.jpg
Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ
ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ.
2024-12-26T08:47
true
PT5M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных
ФСБ задержала 4 россиян за подготовку покушений на высокопоставленных военных
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
ФСБ удалось сорвать готовившуюся спецслужбами Украины серию покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей, заявил Центр общественных связей
спецслужбы.
«
"В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России
, причастных к подготовке указанных покушений", — говорится в релизе.
Для покушения на одного высокопоставленного военного предполагалось использовать взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Для совершения этого теракта в ноябре в Москву прибыл агент украинских спецслужб — гражданин России, с 2020 года постоянно проживавший на Украине. Он приехал транзитом через Молдавию под видом депортированного.
Он должен был достать из тайника замаскированную бомбу и заложить ее под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, водителем которого был его тесть. Подрыв украинские спецслужбы намеревались совершить дистанционно. После этого агенту обещали выезд на Украину, а оттуда — в одну из стран Евросоюза. Координация подготовки теракта велась также через жену агента, проживающую в Миргороде Полтавской области.
Второго высокопоставленного офицера планировалось взорвать бомбой, замаскированной под папку с документами, которую должны были доставить ему двое из задержанных. Взрывное устройство они нашли в тайнике в Подмосковье по координатам, которые предоставил работающий на украинские спецслужбы гражданин Украины Виталий Рагожа, проживающий в Польше.
Помимо этого, оперативники установили жителя Москвы
, также завербованного украинскими спецслужбами, который проводил разведку по месту жительства и работы военных.
"Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", — добавили в ФСБ.
У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и средства связи. Компоненты бомб доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, уточнили в ЦОС.
Следователи ФСБ возбудили против задержанных уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, подготовке к терактам и о госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы.