https://ria.ru/20241226/pokusheniya-1991366424.html

Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных

Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных - РИА Новости, 26.12.2024

Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных

ФСБ удалось сорвать готовившуюся спецслужбами Украины серию покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:47:00+03:00

2024-12-26T08:47:00+03:00

2024-12-26T09:46:00+03:00

россия

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москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ФСБ удалось сорвать готовившуюся спецслужбами Украины серию покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей, заявил Центр общественных связей спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", — говорится в релизе. Для покушения на одного высокопоставленного военного предполагалось использовать взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Для совершения этого теракта в ноябре в Москву прибыл агент украинских спецслужб — гражданин России, с 2020 года постоянно проживавший на Украине. Он приехал транзитом через Молдавию под видом депортированного.Он должен был достать из тайника замаскированную бомбу и заложить ее под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, водителем которого был его тесть. Подрыв украинские спецслужбы намеревались совершить дистанционно. После этого агенту обещали выезд на Украину, а оттуда — в одну из стран Евросоюза. Координация подготовки теракта велась также через жену агента, проживающую в Миргороде Полтавской области.Второго высокопоставленного офицера планировалось взорвать бомбой, замаскированной под папку с документами, которую должны были доставить ему двое из задержанных. Взрывное устройство они нашли в тайнике в Подмосковье по координатам, которые предоставил работающий на украинские спецслужбы гражданин Украины Виталий Рагожа, проживающий в Польше.Помимо этого, оперативники установили жителя Москвы, также завербованного украинскими спецслужбами, который проводил разведку по месту жительства и работы военных."Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", — добавили в ФСБ.У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и средства связи. Компоненты бомб доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, уточнили в ЦОС.Следователи ФСБ возбудили против задержанных уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, подготовке к терактам и о госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html

https://ria.ru/20241210/nak-1988349598.html

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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ. 2024-12-26T08:47 true PT5M34S

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Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность