https://ria.ru/20241226/pokushenie-1991447978.html
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:42:00+03:00
2024-12-26T13:42:00+03:00
2024-12-26T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде."Суд арестовал Ростислава Журавлева и Чупруна М.С., Чупрун находится в международном розыске, обоим предъявлены обвинения в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия", - сказали в суде.По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20241224/bronezhelety-1990984363.html
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служба безопасности украины, происшествия, москва, василий прозоров, ростислав журавлев, россия, варшава, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla
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Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Появились два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова