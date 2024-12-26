https://ria.ru/20241226/pokushenie-1991447978.html

Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ

Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024

Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:42:00+03:00

2024-12-26T13:42:00+03:00

2024-12-26T13:53:00+03:00

служба безопасности украины

происшествия

москва

василий прозоров

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россия

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде."Суд арестовал Ростислава Журавлева и Чупруна М.С., Чупрун находится в международном розыске, обоим предъявлены обвинения в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия", - сказали в суде.По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.

https://ria.ru/20241224/bronezhelety-1990984363.html

https://ria.ru/20241103/drg-1981647947.html

москва

россия

варшава

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