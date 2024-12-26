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Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024
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13:42 26.12.2024 (обновлено: 13:53 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/pokushenie-1991447978.html
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 26.12.2024
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:42:00+03:00
2024-12-26T13:53:00+03:00
служба безопасности украины
происшествия
москва
василий прозоров
ростислав журавлев
россия
варшава
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде."Суд арестовал Ростислава Журавлева и Чупруна М.С., Чупрун находится в международном розыске, обоим предъявлены обвинения в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия", - сказали в суде.По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20241224/bronezhelety-1990984363.html
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служба безопасности украины, происшествия, москва, василий прозоров, ростислав журавлев, россия, варшава, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla
Служба безопасности Украины, Происшествия, Москва, Василий Прозоров, Ростислав Журавлев, Россия, Варшава, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ

Появились два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд арестовал Ростислава Журавлева и Чупруна М.С., Чупрун находится в международном розыске, обоим предъявлены обвинения в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия", - сказали в суде.
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По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.
Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
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