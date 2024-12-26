https://ria.ru/20241226/podrostok-1991427090.html
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал - РИА Новости, 26.12.2024
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал
Подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:02:00+03:00
2024-12-26T13:02:00+03:00
2024-12-26T14:35:00+03:00
происшествия
россия
находка
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В публикации отмечается, что в соцсетях сообщалось о том, что 9 декабря в Находке 16-летний подросток не вернулся домой из школы, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В СУСК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. "Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Геннадьевича Кузьмичева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении информационного центра. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что у подростка ранее были подобные случаи."Школьник и раньше уходил из дома, но степень тревоги за него и его жизнь и здоровье от этого меньше не становится. Очень надеемся, что он даст о себе знать", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970338648.html
россия
находка
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, находка, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Находка, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал
Бастрыкин проконтролирует дело об исчезновении 16-летнего подростка в Находке