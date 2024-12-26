https://ria.ru/20241226/podrostok-1991427090.html

В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал

В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал - РИА Новости, 26.12.2024

В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал

Подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:02:00+03:00

2024-12-26T13:02:00+03:00

2024-12-26T14:35:00+03:00

происшествия

россия

находка

приморский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В публикации отмечается, что в соцсетях сообщалось о том, что 9 декабря в Находке 16-летний подросток не вернулся домой из школы, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В СУСК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. "Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Геннадьевича Кузьмичева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении информационного центра. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что у подростка ранее были подобные случаи."Школьник и раньше уходил из дома, но степень тревоги за него и его жизнь и здоровье от этого меньше не становится. Очень надеемся, что он даст о себе знать", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html

https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970338648.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, находка, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)