Рейтинг@Mail.ru
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 26.12.2024 (обновлено: 14:35 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/podrostok-1991427090.html
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал - РИА Новости, 26.12.2024
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал
Подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:02:00+03:00
2024-12-26T14:35:00+03:00
происшествия
россия
находка
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В публикации отмечается, что в соцсетях сообщалось о том, что 9 декабря в Находке 16-летний подросток не вернулся домой из школы, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В СУСК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. "Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Геннадьевича Кузьмичева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении информационного центра. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что у подростка ранее были подобные случаи."Школьник и раньше уходил из дома, но степень тревоги за него и его жизнь и здоровье от этого меньше не становится. Очень надеемся, что он даст о себе знать", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970338648.html
россия
находка
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, находка, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Находка, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье подросток две недели назад ушел в школу и пропал

Бастрыкин проконтролирует дело об исчезновении 16-летнего подростка в Находке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Подросток две недели назад ушел в школу в приморской Находке и исчез, возбуждено уголовное дело, доклад о котором затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что в соцсетях сообщалось о том, что 9 декабря в Находке 16-летний подросток не вернулся домой из школы, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В СУСК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой
30 сентября, 06:52
"Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Геннадьевича Кузьмичева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении информационного центра.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.
Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что у подростка ранее были подобные случаи.
"Школьник и раньше уходил из дома, но степень тревоги за него и его жизнь и здоровье от этого меньше не становится. Очень надеемся, что он даст о себе знать", - сказала омбудсмен.
Сотрудник правоохранительных органов у здания Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой
3 сентября, 18:09
 
ПроисшествияРоссияНаходкаПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала