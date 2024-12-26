https://ria.ru/20241226/podderzhka-1991401748.html

Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта

Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта - РИА Новости, 26.12.2024

Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта

Более 5 миллионов российских предпринимателей получили поддержку за 6 лет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:31:00+03:00

2024-12-26T11:31:00+03:00

2024-12-26T11:31:00+03:00

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максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 5 миллионов российских предпринимателей получили поддержку за 6 лет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в Минэкономразвития РФ. "В Правительстве России подвели итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"... за шесть лет более пяти миллионов предпринимателей получили поддержку", - говорится в сообщении. Система государственной поддержки включает в себя создание благоприятных административных условий и реализацию налоговых преференций, регулирование контрольно-надзорной деятельности, замену проверок профилактическими визитами, упрощение разрешительных процедур, а также целевые финансовые, имущественные, инфраструктурные и другие меры поддержки, сообщается в пресс-релизе. Там указывается, что благодаря этим мерам удалось не только перевыполнить показатели нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), но и создать условия для перехода от количественного роста сектора к качественному и обеспечить гибкость инструментов поддержки, которые способны адаптироваться под новые условия ведения бизнеса, связанные с различными вызовами и шоками. Уточняется, что в национальный проект заложено несколько показателей, основным из которых является численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. К концу 2024 года этот показатель должен составить не менее 25 миллионов человек. "6,57 миллиона субъектов МСП действует в России. Это самое большое значение с 2016 года. 29,45 миллиона человек составляет численность занятых в секторе МСП. Совокупный доход субъектов МСП с 2019 года вырос на 75%. Все эти показатели говорят, что сегодня российский малый и средний бизнес - живой и перспективный сектор экономики, обладающий возможностями для роста. Дальнейшее раскрытие его потенциала - одна из задач на горизонте до 2030 года", - приводятся в пресс-релизе слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

https://ria.ru/20241226/proizvoditeli-1991051692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)