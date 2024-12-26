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Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта - РИА Новости, 26.12.2024
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Твой бизнес
 
11:31 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/podderzhka-1991401748.html
Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта
Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта - РИА Новости, 26.12.2024
Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта
Более 5 миллионов российских предпринимателей получили поддержку за 6 лет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:31:00+03:00
2024-12-26T11:31:00+03:00
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поддержка бизнеса
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 5 миллионов российских предпринимателей получили поддержку за 6 лет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в Минэкономразвития РФ. "В Правительстве России подвели итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"... за шесть лет более пяти миллионов предпринимателей получили поддержку", - говорится в сообщении. Система государственной поддержки включает в себя создание благоприятных административных условий и реализацию налоговых преференций, регулирование контрольно-надзорной деятельности, замену проверок профилактическими визитами, упрощение разрешительных процедур, а также целевые финансовые, имущественные, инфраструктурные и другие меры поддержки, сообщается в пресс-релизе. Там указывается, что благодаря этим мерам удалось не только перевыполнить показатели нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), но и создать условия для перехода от количественного роста сектора к качественному и обеспечить гибкость инструментов поддержки, которые способны адаптироваться под новые условия ведения бизнеса, связанные с различными вызовами и шоками. Уточняется, что в национальный проект заложено несколько показателей, основным из которых является численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. К концу 2024 года этот показатель должен составить не менее 25 миллионов человек. "6,57 миллиона субъектов МСП действует в России. Это самое большое значение с 2016 года. 29,45 миллиона человек составляет численность занятых в секторе МСП. Совокупный доход субъектов МСП с 2019 года вырос на 75%. Все эти показатели говорят, что сегодня российский малый и средний бизнес - живой и перспективный сектор экономики, обладающий возможностями для роста. Дальнейшее раскрытие его потенциала - одна из задач на горизонте до 2030 года", - приводятся в пресс-релизе слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Более 5 млн бизнесменов за 6 лет получили поддержку в рамках нацпроекта

МЭР РФ: более 5 млн предпринимателей получили поддержку в рамках нацпроекта

© iStock.com / Liubomyr VoronaБизнесмен во время работы
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Бизнесмен во время работы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 5 миллионов российских предпринимателей получили поддержку за 6 лет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в Минэкономразвития РФ.
"В Правительстве России подвели итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"... за шесть лет более пяти миллионов предпринимателей получили поддержку", - говорится в сообщении.
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Система государственной поддержки включает в себя создание благоприятных административных условий и реализацию налоговых преференций, регулирование контрольно-надзорной деятельности, замену проверок профилактическими визитами, упрощение разрешительных процедур, а также целевые финансовые, имущественные, инфраструктурные и другие меры поддержки, сообщается в пресс-релизе.
Там указывается, что благодаря этим мерам удалось не только перевыполнить показатели нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), но и создать условия для перехода от количественного роста сектора к качественному и обеспечить гибкость инструментов поддержки, которые способны адаптироваться под новые условия ведения бизнеса, связанные с различными вызовами и шоками.
Уточняется, что в национальный проект заложено несколько показателей, основным из которых является численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. К концу 2024 года этот показатель должен составить не менее 25 миллионов человек.
"6,57 миллиона субъектов МСП действует в России. Это самое большое значение с 2016 года. 29,45 миллиона человек составляет численность занятых в секторе МСП. Совокупный доход субъектов МСП с 2019 года вырос на 75%. Все эти показатели говорят, что сегодня российский малый и средний бизнес - живой и перспективный сектор экономики, обладающий возможностями для роста. Дальнейшее раскрытие его потенциала - одна из задач на горизонте до 2030 года", - приводятся в пресс-релизе слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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