https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации - РИА Новости, 26.12.2024
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации
Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и частично обманом, частично под угрозами расправы... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:33:00+03:00
2024-12-26T11:33:00+03:00
2024-12-26T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991405490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2e5b61771093f7f7708122403ff290f.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и частично обманом, частично под угрозами расправы отправлен командованием на территорию России. Передавая привет родным, военнопленный заплакал. "Ехал на работу, (ТЦК) остановили автобус, вручили повестку, пошел в военкомат, прошел, так сказать, ВЛК (военно-медицинскую комиссию – ред.)… У меня нет возможности (сбежать – ред.), денег нет и загранпаспорта нет… Нас обрабатывают так: дают понять, что если ты уйдешь, то тебе будет еще хуже. То есть, либо сиди до конца, либо уходи, и не факт, что ты вернешься. Самое минимальное, что они могут сделать, - это уголовная ответственность, а максимально - просто "пропал без вести", и все", - рассказал пленный Александр Цвели. По словам военнослужащего, в сентябре командование отправило его в Сумскую область, а 9 октября его с сослуживцами посадили в гражданский автомобиль Mitsubishi L200 и через КПП завезли на территорию России. Стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ сдался в плен в конце ноября при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области.
https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html
россия
сумская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991405490_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b699fd22e1f76ecf7965b1fb6790c575.jpg
Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, о мобилизации и отправке на фронт
Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и отправлен на территорию России. Передавая привет родным, он заплакал.
2024-12-26T11:33
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации
Украинский пленный рассказал, как был насильно мобилизован и отправлен в Россию