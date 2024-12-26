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Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 26.12.2024 (обновлено: 11:48 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации - РИА Новости, 26.12.2024
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации
Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и частично обманом, частично под угрозами расправы... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:33:00+03:00
2024-12-26T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и частично обманом, частично под угрозами расправы отправлен командованием на территорию России. Передавая привет родным, военнопленный заплакал. "Ехал на работу, (ТЦК) остановили автобус, вручили повестку, пошел в военкомат, прошел, так сказать, ВЛК (военно-медицинскую комиссию – ред.)… У меня нет возможности (сбежать – ред.), денег нет и загранпаспорта нет… Нас обрабатывают так: дают понять, что если ты уйдешь, то тебе будет еще хуже. То есть, либо сиди до конца, либо уходи, и не факт, что ты вернешься. Самое минимальное, что они могут сделать, - это уголовная ответственность, а максимально - просто "пропал без вести", и все", - рассказал пленный Александр Цвели. По словам военнослужащего, в сентябре командование отправило его в Сумскую область, а 9 октября его с сослуживцами посадили в гражданский автомобиль Mitsubishi L200 и через КПП завезли на территорию России. Стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ сдался в плен в конце ноября при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области.
https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html
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сумская область
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Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, о мобилизации и отправке на фронт
Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и отправлен на территорию России. Передавая привет родным, он заплакал.
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россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации

Украинский пленный рассказал, как был насильно мобилизован и отправлен в Россию

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ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и частично обманом, частично под угрозами расправы отправлен командованием на территорию России. Передавая привет родным, военнопленный заплакал.
«
"Ехал на работу, (ТЦК) остановили автобус, вручили повестку, пошел в военкомат, прошел, так сказать, ВЛК (военно-медицинскую комиссию – ред.)… У меня нет возможности (сбежать – ред.), денег нет и загранпаспорта нет… Нас обрабатывают так: дают понять, что если ты уйдешь, то тебе будет еще хуже. То есть, либо сиди до конца, либо уходи, и не факт, что ты вернешься. Самое минимальное, что они могут сделать, - это уголовная ответственность, а максимально - просто "пропал без вести", и все", - рассказал пленный Александр Цвели.
По словам военнослужащего, в сентябре командование отправило его в Сумскую область, а 9 октября его с сослуживцами посадили в гражданский автомобиль Mitsubishi L200 и через КПП завезли на территорию России.
Стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ сдался в плен в конце ноября при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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24 декабря, 13:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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