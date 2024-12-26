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Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации

Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации - РИА Новости, 26.12.2024

Украинский пленный расплакался, рассказывая о принудительной мобилизации

Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и частично обманом, частично под угрозами расправы... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:33:00+03:00

2024-12-26T11:33:00+03:00

2024-12-26T11:48:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и частично обманом, частично под угрозами расправы отправлен командованием на территорию России. Передавая привет родным, военнопленный заплакал. "Ехал на работу, (ТЦК) остановили автобус, вручили повестку, пошел в военкомат, прошел, так сказать, ВЛК (военно-медицинскую комиссию – ред.)… У меня нет возможности (сбежать – ред.), денег нет и загранпаспорта нет… Нас обрабатывают так: дают понять, что если ты уйдешь, то тебе будет еще хуже. То есть, либо сиди до конца, либо уходи, и не факт, что ты вернешься. Самое минимальное, что они могут сделать, - это уголовная ответственность, а максимально - просто "пропал без вести", и все", - рассказал пленный Александр Цвели. По словам военнослужащего, в сентябре командование отправило его в Сумскую область, а 9 октября его с сослуживцами посадили в гражданский автомобиль Mitsubishi L200 и через КПП завезли на территорию России. Стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ сдался в плен в конце ноября при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, о мобилизации и отправке на фронт Украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, как был насильно мобилизован и отправлен на территорию России. Передавая привет родным, он заплакал. 2024-12-26T11:33 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, в мире