Гагин оценил перспективы переговоров по Украине
Гагин: переговоры по Украине будут, но они не станут легкими
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Переговорный процесс по Украине будет, но он не станет легким, учитывая, что России нужен постоянный мир, а не временное перемирие, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Эксперт считает, что если мирные переговоры состоятся, они не должны стать очередными "минскими соглашениями".
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"Как сказал наш верховный главнокомандующий, нам нужно не перемирие, нам нужен постоянный мир с гарантиями будущего для наших стран. Достичь этого гарантированного мира, а не перемирия, можно исключительно достигнув тех целей, которые нами ставились перед началом СВО, которые верховный (главнокомандующий - ред.) поставил перед нами", - подчеркнул он.
Эксперт также считает, что США и страны Североатлантического альянса в целом устали от военной помощи Украине и антироссийских санкций, наносящих вред им самим.
"Североатлантический альянс вместе с США настолько подустали от помощи Украине - это и военная, это и финансовая помощь народа стран НАТО и Евросоюза… Прежде всего они устали от тех санкций, которые им пришлось ввести в отношении РФ. То есть они потеряли больше. И действительно, всё идёт к миру", - сказал Гагин.
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При этом он подчеркнул, что переговоры могут начаться не ранее инаугурации Дональда Трампа на должность президента США.
"Для Трампа очень важно стать президентом-миротворцем и сделать что-то значимое в самом начале своего избирательного срока… До инаугурации ещё существенное время и какие-то официальные заявления, переговоры он сможет вести только после инаугурации", - объяснил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер.
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