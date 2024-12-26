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Гагин оценил перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 26.12.2024 (обновлено: 08:45 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/peregovory-1991365618.html
Гагин оценил перспективы переговоров по Украине
Гагин оценил перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
Гагин оценил перспективы переговоров по Украине
Переговорный процесс по Украине будет, но он не станет легким, учитывая, что России нужен постоянный мир, а не временное перемирие, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:36:00+03:00
2024-12-26T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
ян гагин
дональд трамп
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Переговорный процесс по Украине будет, но он не станет легким, учитывая, что России нужен постоянный мир, а не временное перемирие, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Переговоры, я уверен, они будут. Легкими они не станут. Насколько получится говорить с (Владимиром) Зеленским в данный момент я (сказать – ред.) затрудняюсь, потому что он не является сейчас президентом Украины юридически", - сказал Гагин. Эксперт считает, что если мирные переговоры состоятся, они не должны стать очередными "минскими соглашениями". "Как сказал наш верховный главнокомандующий, нам нужно не перемирие, нам нужен постоянный мир с гарантиями будущего для наших стран. Достичь этого гарантированного мира, а не перемирия, можно исключительно достигнув тех целей, которые нами ставились перед началом СВО, которые верховный (главнокомандующий - ред.) поставил перед нами", - подчеркнул он. Эксперт также считает, что США и страны Североатлантического альянса в целом устали от военной помощи Украине и антироссийских санкций, наносящих вред им самим. "Североатлантический альянс вместе с США настолько подустали от помощи Украине - это и военная, это и финансовая помощь народа стран НАТО и Евросоюза… Прежде всего они устали от тех санкций, которые им пришлось ввести в отношении РФ. То есть они потеряли больше. И действительно, всё идёт к миру", - сказал Гагин. При этом он подчеркнул, что переговоры могут начаться не ранее инаугурации Дональда Трампа на должность президента США. "Для Трампа очень важно стать президентом-миротворцем и сделать что-то значимое в самом начале своего избирательного срока… До инаугурации ещё существенное время и какие-то официальные заявления, переговоры он сможет вести только после инаугурации", - объяснил эксперт. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, сша, ян гагин, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Ян Гагин, Дональд Трамп, НАТО
Гагин оценил перспективы переговоров по Украине

Гагин: переговоры по Украине будут, но они не станут легкими

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Переговорный процесс по Украине будет, но он не станет легким, учитывая, что России нужен постоянный мир, а не временное перемирие, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Переговоры, я уверен, они будут. Легкими они не станут. Насколько получится говорить с (Владимиром) Зеленским в данный момент я (сказать – ред.) затрудняюсь, потому что он не является сейчас президентом Украины юридически", - сказал Гагин.
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Эксперт считает, что если мирные переговоры состоятся, они не должны стать очередными "минскими соглашениями".
«
"Как сказал наш верховный главнокомандующий, нам нужно не перемирие, нам нужен постоянный мир с гарантиями будущего для наших стран. Достичь этого гарантированного мира, а не перемирия, можно исключительно достигнув тех целей, которые нами ставились перед началом СВО, которые верховный (главнокомандующий - ред.) поставил перед нами", - подчеркнул он.
Эксперт также считает, что США и страны Североатлантического альянса в целом устали от военной помощи Украине и антироссийских санкций, наносящих вред им самим.
"Североатлантический альянс вместе с США настолько подустали от помощи Украине - это и военная, это и финансовая помощь народа стран НАТО и Евросоюза… Прежде всего они устали от тех санкций, которые им пришлось ввести в отношении РФ. То есть они потеряли больше. И действительно, всё идёт к миру", - сказал Гагин.
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При этом он подчеркнул, что переговоры могут начаться не ранее инаугурации Дональда Трампа на должность президента США.
"Для Трампа очень важно стать президентом-миротворцем и сделать что-то значимое в самом начале своего избирательного срока… До инаугурации ещё существенное время и какие-то официальные заявления, переговоры он сможет вести только после инаугурации", - объяснил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, комментируя вопрос о возможных мирных переговорах, напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава, предупредил российский лидер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЯн ГагинДональд ТрампНАТО
 
 
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