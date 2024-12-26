https://ria.ru/20241226/patriarkh-1991423841.html
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО - РИА Новости, 26.12.2024
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил во всех викариатствах провести пастырские конференции по оказанию помощи участникам СВО с посттравматическим... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:49:00+03:00
2024-12-26T12:49:00+03:00
2024-12-26T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил во всех викариатствах провести пастырские конференции по оказанию помощи участникам СВО с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), сообщил зампредседателя отдела по социальному служению Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов. "Патриарх дал задание во всех викариатствах провести пастырские конференции именно на тему пастырского окормления воинов с ПТСР и их семей, которые часто имеют косвенный созависимый диагноз. Это тоже наша забота. В этом году некоторые викариатства уже проводили такие конференции со священниками, и это только начало. Изучить этот вопрос и грамотно оказать помощь военнослужащим – это очень важно", - сказал Зазвонов на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". Ранее врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин сообщал, что в РПЦ обучают священников работе с военнослужащими, вернувшимися с СВО и страдающими ПТСР.
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михаил потокин (протоиерей), московский патриархат, русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Специальная военная операция на Украине, Михаил Потокин (протоиерей), Московский Патриархат, Русская православная церковь, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО с ПТСР