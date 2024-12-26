https://ria.ru/20241226/patriarkh-1991423841.html

Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО

Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО - РИА Новости, 26.12.2024

Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил во всех викариатствах провести пастырские конференции по оказанию помощи участникам СВО с посттравматическим... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:49:00+03:00

2024-12-26T12:49:00+03:00

2024-12-26T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

михаил потокин (протоиерей)

московский патриархат

русская православная церковь

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970999748_0:73:3084:1808_1920x0_80_0_0_478b0cebf649947143721f199f926575.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил во всех викариатствах провести пастырские конференции по оказанию помощи участникам СВО с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), сообщил зампредседателя отдела по социальному служению Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов. "Патриарх дал задание во всех викариатствах провести пастырские конференции именно на тему пастырского окормления воинов с ПТСР и их семей, которые часто имеют косвенный созависимый диагноз. Это тоже наша забота. В этом году некоторые викариатства уже проводили такие конференции со священниками, и это только начало. Изучить этот вопрос и грамотно оказать помощь военнослужащим – это очень важно", - сказал Зазвонов на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". Ранее врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин сообщал, что в РПЦ обучают священников работе с военнослужащими, вернувшимися с СВО и страдающими ПТСР.

https://ria.ru/20241103/patriarkh-1981739946.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил потокин (протоиерей), московский патриархат, русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)