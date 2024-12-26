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Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/patriarkh-1991423841.html
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО - РИА Новости, 26.12.2024
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил во всех викариатствах провести пастырские конференции по оказанию помощи участникам СВО с посттравматическим... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:49:00+03:00
2024-12-26T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил потокин (протоиерей)
московский патриархат
русская православная церковь
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил во всех викариатствах провести пастырские конференции по оказанию помощи участникам СВО с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), сообщил зампредседателя отдела по социальному служению Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов. "Патриарх дал задание во всех викариатствах провести пастырские конференции именно на тему пастырского окормления воинов с ПТСР и их семей, которые часто имеют косвенный созависимый диагноз. Это тоже наша забота. В этом году некоторые викариатства уже проводили такие конференции со священниками, и это только начало. Изучить этот вопрос и грамотно оказать помощь военнослужащим – это очень важно", - сказал Зазвонов на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". Ранее врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин сообщал, что в РПЦ обучают священников работе с военнослужащими, вернувшимися с СВО и страдающими ПТСР.
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михаил потокин (протоиерей), московский патриархат, русская православная церковь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Специальная военная операция на Украине, Михаил Потокин (протоиерей), Московский Патриархат, Русская православная церковь, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО

Патриарх Кирилл поручил провести конференции по помощи участникам СВО с ПТСР

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил во всех викариатствах провести пастырские конференции по оказанию помощи участникам СВО с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), сообщил зампредседателя отдела по социальному служению Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов.
"Патриарх дал задание во всех викариатствах провести пастырские конференции именно на тему пастырского окормления воинов с ПТСР и их семей, которые часто имеют косвенный созависимый диагноз. Это тоже наша забота. В этом году некоторые викариатства уже проводили такие конференции со священниками, и это только начало. Изучить этот вопрос и грамотно оказать помощь военнослужащим – это очень важно", - сказал Зазвонов на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
Ранее врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин сообщал, что в РПЦ обучают священников работе с военнослужащими, вернувшимися с СВО и страдающими ПТСР.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Патриарх Кирилл оценил вклад героев СВО в будущее России
3 ноября, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил Потокин (протоиерей)Московский ПатриархатРусская православная церковьРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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