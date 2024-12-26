https://ria.ru/20241226/palestintsy-1991507137.html

Израиль снизил требования к обеспечению безопасности палестинцев, пишут СМИ

Израиль снизил требования к обеспечению безопасности палестинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024

Израиль снизил требования к обеспечению безопасности палестинцев, пишут СМИ

Израиль снизил требования к обеспечению безопасности мирных палестинцев при проведении нынешней военной операции в секторе Газа в сравнении с предыдущими... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:21:00+03:00

2024-12-26T17:21:00+03:00

2024-12-26T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Израиль снизил требования к обеспечению безопасности мирных палестинцев при проведении нынешней военной операции в секторе Газа в сравнении с предыдущими кампаниями, утверждает в четверг американская газета New York Times. Год с лишним боевых действий, начатых в ответ на нападение со стороны исламистского движения ХАМАС, унес жизни свыше 45 тысяч палестинцев. Масштабы гражданских потерь стали основанием для расследования на уровне Международного уголовного суда и ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. "В предыдущих конфликтах с ХАМАС израильским военными разрешалось подвергать опасности не более десяти гражданских лиц во время одного удара. Во многих случаях количество составляло пять или доходило до нуля. В ходе столкновений в последние месяцы израильские военные увеличили этот порог до 20 (гражданских – ред.)", - говорится в публикации. Газета утверждает, что при утверждении ударов по командному составу ХАМАС допустимый порог сопутствующих потерь может повышаться до сотни мирных жителей. В своем расследовании газета выяснила также, что израильтяне стали применять упрощенные методики оценки рисков гражданскому населению – например, с помощью подсчета мобильных телефонов, издающих сигнал вблизи предполагаемой цели. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241129/khamas-1986359757.html

https://ria.ru/20241225/gaza-1991287103.html

https://ria.ru/20241214/khamas-1989246502.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024