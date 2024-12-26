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Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации - РИА Новости, 26.12.2024
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11:15 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ovchinskiy-1991339018.html
Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации
Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации - РИА Новости, 26.12.2024
Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации
Расселение жителей пяти домов в районе Коптево на севере Москвы в рамках программы реновации завершилось, рассказал министр правительства столицы, руководитель... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:15:00+03:00
2024-12-26T11:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Расселение жителей пяти домов в районе Коптево на севере Москвы в рамках программы реновации завершилось, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение по программе реновации в районе Коптево стартовало в 2022 году, когда под заселение была передана первая новостройка в Соболевском проезде, дом 20б. Сегодня их количество достигло двух, почти 400 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Всего в этом районе под программу реновации попали 123 дома. Все они будут снесены, а на их месте построят новые. Более 23 тысяч жителей расселенных домов переедут в квартиры в новых ЖК.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве будет полностью выполнена в 2032 году. Однако к тому времени подойдут к концу сроки эксплуатации 9-12-этажных домов 1960-1970 годов постройки, которые по своему качеству бывают хуже пятиэтажек, которые сегодня сносятся, добавил он.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации

Овчинский: жителей пяти домов в Коптеве расселили по программе реновации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Расселение жителей пяти домов в районе Коптево на севере Москвы в рамках программы реновации завершилось, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Переселение по программе реновации в районе Коптево стартовало в 2022 году, когда под заселение была передана первая новостройка в Соболевском проезде, дом 20б. Сегодня их количество достигло двух, почти 400 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой", приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Всего в этом районе под программу реновации попали 123 дома. Все они будут снесены, а на их месте построят новые. Более 23 тысяч жителей расселенных домов переедут в квартиры в новых ЖК.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве будет полностью выполнена в 2032 году. Однако к тому времени подойдут к концу сроки эксплуатации 9-12-этажных домов 1960-1970 годов постройки, которые по своему качеству бывают хуже пятиэтажек, которые сегодня сносятся, добавил он.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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