Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации
Овчинский: жителей пяти домов в Коптеве расселили по программе реновации
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Расселение жителей пяти домов в районе Коптево на севере Москвы в рамках программы реновации завершилось, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Переселение по программе реновации в районе Коптево стартовало в 2022 году, когда под заселение была передана первая новостройка в Соболевском проезде, дом 20б. Сегодня их количество достигло двух, почти 400 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Всего в этом районе под программу реновации попали 123 дома. Все они будут снесены, а на их месте построят новые. Более 23 тысяч жителей расселенных домов переедут в квартиры в новых ЖК.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве будет полностью выполнена в 2032 году. Однако к тому времени подойдут к концу сроки эксплуатации 9-12-этажных домов 1960-1970 годов постройки, которые по своему качеству бывают хуже пятиэтажек, которые сегодня сносятся, добавил он.