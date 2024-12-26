https://ria.ru/20241226/ovchinskiy-1991339018.html

Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации

Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации - РИА Новости, 26.12.2024

Овчинский: в Коптеве пять домов расселили в рамках реновации

Расселение жителей пяти домов в районе Коптево на севере Москвы в рамках программы реновации завершилось, рассказал министр правительства столицы, руководитель... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:15:00+03:00

2024-12-26T11:15:00+03:00

2024-12-26T11:15:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Расселение жителей пяти домов в районе Коптево на севере Москвы в рамках программы реновации завершилось, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Переселение по программе реновации в районе Коптево стартовало в 2022 году, когда под заселение была передана первая новостройка в Соболевском проезде, дом 20б. Сегодня их количество достигло двух, почти 400 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Всего в этом районе под программу реновации попали 123 дома. Все они будут снесены, а на их месте построят новые. Более 23 тысяч жителей расселенных домов переедут в квартиры в новых ЖК.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве будет полностью выполнена в 2032 году. Однако к тому времени подойдут к концу сроки эксплуатации 9-12-этажных домов 1960-1970 годов постройки, которые по своему качеству бывают хуже пятиэтажек, которые сегодня сносятся, добавил он.

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский