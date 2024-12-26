https://ria.ru/20241226/operatsiya-1991381382.html

В Иркутске хирурги провели операцию на сердце ребенку из Австралии

В Иркутске хирурги провели операцию на сердце ребенку из Австралии - РИА Новости, 26.12.2024

В Иркутске хирурги провели операцию на сердце ребенку из Австралии

Иркутские хирурги провели высокотехнологичную операцию на сердце семилетнему пациенту из Австралии, сообщила пресс-служба областного правительства в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:55:00+03:00

2024-12-26T09:55:00+03:00

2024-12-26T17:15:00+03:00

общество

австралия

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 26 дек — РИА Новости. Иркутские хирурги провели высокотехнологичную операцию на сердце семилетнему пациенту из Австралии, сообщила пресс-служба областного правительства в Telegram-канале. "Хирурги Иркутской государственной областной детской клинической больницы (ИГОДКБ) прооперировали семилетнего мальчика из Австралии с открытым артериальным протоком. Операцию провели с помощью высокотехнологичного ангиографа — первого в детской больнице за Уралом", — говорится в публикации. Задача врачей заключалась в закрытии просвета артериального протока. Это сообщение между большим кругом кровообращения и малым — между аортой и легочной артерией. Во внутриутробном развитии открытый артериальный проток — это норма, но после рождения он должен закрываться. Однако в некоторых случаях он остается открытым, как это случилось с пациентом из Австралии — Эльхассаном. Мама мальчика родом из Иркутска. По ее словам, оперировать сына решили именно в Иркутской областной детской клинической больнице, так как она славится высококлассными профессионалами и современным оборудованием.

https://ria.ru/20240827/opukhol-1968762531.html

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общество, австралия, иркутская область, иркутск