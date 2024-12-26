https://ria.ru/20241226/opasnost-1991481297.html

В Орловской области объявили ракетную опасность

В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.12.2024

В Орловской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:39:00+03:00

2024-12-26T15:39:00+03:00

2024-12-26T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

служба безопасности украины

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ТУЛА, 26 дек- РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону."Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

орловская область

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2024

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орловская область, служба безопасности украины