https://ria.ru/20241226/opasnost-1991481297.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.12.2024
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:39:00+03:00
2024-12-26T15:39:00+03:00
2024-12-26T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
служба безопасности украины
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ТУЛА, 26 дек- РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону."Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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орловская область, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Служба безопасности Украины
В Орловской области объявили ракетную опасность
МЧС: в Орловской области объявили ракетную опасность