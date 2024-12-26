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В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 26.12.2024 (обновлено: 16:15 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/opasnost-1991481297.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.12.2024
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:39:00+03:00
2024-12-26T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
служба безопасности украины
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ТУЛА, 26 дек- РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону."Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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орловская область, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Служба безопасности Украины
В Орловской области объявили ракетную опасность

МЧС: в Орловской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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ТУЛА, 26 дек- РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Орловской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьСлужба безопасности Украины
 
 
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