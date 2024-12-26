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У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски - РИА Новости, 26.12.2024
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06:55 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/obyski-1991359939.html
У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски
У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски - РИА Новости, 26.12.2024
У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски
Обыски прошли у замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:55:00+03:00
2024-12-26T06:55:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
баргузинский район
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 26 дек - РИА Новости. Обыски прошли у замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Они (обыски - ред.) проводятся в рамках дела, которое мы освещали", - сказал собеседник агентства, сославшись на дело о превышении должностных полномочий главврача Баргузинской центральной больницы Баира Очирова. В середине декабря глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главу Баргузинского района республики Михаила Мишурина за пьяную езду на служебном автомобиле, ДТП и попытку подделать анализы и документы. Позднее в региональном СУСК РФ сообщали, что главный врач Баргузинской больницы Баир Очиров, давший указание дежурному врачу подменить анализ крови главы района и направить на исследование образцы другого человека для сокрытия факта алкогольного опьянения Мишурина, задержан и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности). Во время обыска у обвиняемого были обнаружены и изъяты вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, папиросы, вещества и предметы, которые могли использоваться для изготовления наркотических средств. Очиров заключен под стражу до 16 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241115/srok-1984022941.html
https://ria.ru/20241224/obyski-1991007306.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, баргузинский район, алексей цыденов
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Баргузинский район, Алексей Цыденов
У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

У замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова прошли обыски

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛАН-УДЭ, 26 дек - РИА Новости. Обыски прошли у замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Они (обыски - ред.) проводятся в рамках дела, которое мы освещали", - сказал собеседник агентства, сославшись на дело о превышении должностных полномочий главврача Баргузинской центральной больницы Баира Очирова.
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15 ноября, 16:28
В середине декабря глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главу Баргузинского района республики Михаила Мишурина за пьяную езду на служебном автомобиле, ДТП и попытку подделать анализы и документы.
Позднее в региональном СУСК РФ сообщали, что главный врач Баргузинской больницы Баир Очиров, давший указание дежурному врачу подменить анализ крови главы района и направить на исследование образцы другого человека для сокрытия факта алкогольного опьянения Мишурина, задержан и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности). Во время обыска у обвиняемого были обнаружены и изъяты вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, папиросы, вещества и предметы, которые могли использоваться для изготовления наркотических средств.
Очиров заключен под стражу до 16 февраля 2025 года.
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24 декабря, 14:39
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияБаргузинский районАлексей Цыденов
 
 
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