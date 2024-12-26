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Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.12.2024
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00:29 26.12.2024
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Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.12.2024
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T00:29:00+03:00
2024-12-26T00:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Всего было выпущено 17 боеприпасов, уточнили в ведомстве. По данным представительства, о ранениях среди мирных жителей не сообщалось. В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
https://ria.ru/20241225/gorlovka-1991314719.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.
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Всего было выпущено 17 боеприпасов, уточнили в ведомстве.
По данным представительства, о ранениях среди мирных жителей не сообщалось.
В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
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