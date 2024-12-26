https://ria.ru/20241226/nyt-1991401260.html
"Ищет облегчения": в США раскрыли, что задумал Байден
"Ищет облегчения": в США раскрыли, что задумал Байден - РИА Новости, 26.12.2024
"Ищет облегчения": в США раскрыли, что задумал Байден
Президент США Джозеф Байден отправится в Ватикан на встречу с папой Франциском для "утешения", пишет газета New York Times. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:29:00+03:00
2024-12-26T11:29:00+03:00
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в мире
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джо байден
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Президент США Джозеф Байден отправится в Ватикан на встречу с папой Франциском для "утешения", пишет газета New York Times."Байден также едет в Святой Престол, чтобы искать утешения и "облегчения", поскольку он покидает мировую сцену", — пишет издание со ссылкой на информированный источник.Как отмечается в публикации, в конце своего президентского срока глава Белого дома настроен на размышления.Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.Как сообщал NBC News, Байден в частных беседах жаловался, что его достижения исчезли из информационного поля после его выхода их президентской гонки. По словам источников телеканала, глава Белого дома считал, что Демократическая партия отстранилась от него.
https://ria.ru/20241226/bayden-1991378490.html
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в мире, сша, джо байден, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
В мире, США, Джо Байден, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
"Ищет облегчения": в США раскрыли, что задумал Байден
NYT: Байден отправится к папе Франциску для утешения и облегчения
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Президент США Джозеф Байден отправится в Ватикан на встречу с папой Франциском для "утешения", пишет газета New York Times
.
"Байден также едет в Святой Престол, чтобы искать утешения и "облегчения", поскольку он покидает мировую сцену", — пишет издание со ссылкой на информированный источник.
Как отмечается в публикации, в конце своего президентского срока глава Белого дома настроен на размышления.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Как сообщал NBC News, Байден в частных беседах жаловался, что его достижения исчезли из информационного поля после его выхода их президентской гонки. По словам источников телеканала, глава Белого дома считал, что Демократическая партия отстранилась от него.