https://ria.ru/20241226/norvegija-1991535785.html

В Норвегии автобус с 60 пассажирами вылетел с шоссе

В Норвегии автобус с 60 пассажирами вылетел с шоссе - РИА Новости, 26.12.2024

В Норвегии автобус с 60 пассажирами вылетел с шоссе

Рейсовый автобус с примерно 60 пассажирами, в том числе иностранцами, вылетел с шоссе в озеро в Норвегии, по меньшей мере три человека погибли, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:37:00+03:00

2024-12-26T19:37:00+03:00

2024-12-26T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рейсовый автобус с примерно 60 пассажирами, в том числе иностранцами, вылетел с шоссе в озеро в Норвегии, по меньшей мере три человека погибли, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Аре Эйлертсена. "Автобус частично погрузился в водоем под названием (озеро - ред.) Осватнет... На месте активно действуют экстренные службы. Автобус частично находится под водой, и пока что сообщается о трех погибших, четверо серьезно ранены. Всего происшествие затронуло 58 человек", - приводит NRK комментарий Эйлертсена. Согласно ему, в автобусе находилось много иностранных граждан. По данным NRK, все находившиеся в автобусе уже выбрались из него. Сообщается, что трех человек доставили на вертолете в больницу, еще ряд пассажиров был эвакуирован в город Свольвер. По словам Эйлертсена, на месте очень сложные погодные условия, что усложняет задачу экстренным службам. Как заявил газете VG фотограф Мариус Биркеланн, прибывший на место происшествия, там наблюдался очень сильный ветер и метель. Эйлертсен заявил, что подробности происшествия пока выясняются. Телерадиокомпания NRK также приводит комментарий премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре. Он выразил соболезнования всем тем, кого затронула эта ситуация, и поблагодарил сотрудников полиции, врачей и спасателей за их работу.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

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Кадры с места ДТП с рейсовым автобусом в Норвегии Кадры с места ДТП с рейсовым автобусом в Норвегии 2024-12-26T19:37 true PT0M18S

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в мире, норвегия, происшествия