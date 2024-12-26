Европа не успевает за развитием военных технологий, заявили в НАТО
Командующий НАТО Вандье: Европа не успевает за развитием военных технологий
Саммит НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европа не поспевает за развитием военных технологий и тратит слишком много лет на создание систем вооружений, из-за чего они выпускаются уже устаревшими, считает бывший начальник штаба ВМС Франции и нынешний верховный главнокомандующий по трансформации объединённых вооружённых сил НАТО Пьер Вандье.
В качестве примера медлительности европейской военной машины Вандье привел гипотетическое создание нового поколения танков. Сначала группа инженеров несколько лет работает над проектом танка, затем оборонные предприятия в течение около десяти лет строят его, и в конечном счете получается уже далеко не новый танк, который, скорее всего, не годится для изначальных целей, поскольку технологии уже успели измениться.
"Вы потратили кучу денег ради платформы с устаревшей конструкцией, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени... Скорость развития технологий - около двух-трех лет, что в десять раз быстрее, чем громоздкая, управляемая система снабжения в Европе", - заявил Вандье в интервью газете Defense News.
Командующий НАТО отметил, что ускорение не требуется для создания крупной техники - авиации, танков или кораблей, - поскольку их строительство всегда занимает десятки лет. Однако скорость разработки новых технологий в области оптоэлектроники, искусственного интеллекта (ИИ), связи и программного обеспечения можно и нужно повышать.
Ранее Вандье заявил, что Европа не сможет выиграть будущую гонку вооружений, следуя тем правилам, которые она на себя накладывает сегодня. По его мнению, проблемы, с которыми сталкиваются европейские производители оружия и закупочные агентства, можно охарактеризовать как "чрезмерное соблюдение требований". Вандье отметил, что Европа по своему образу мышления не склонна к риску, в частности, по сравнению с США. Он полагает, что европейские программы вооружений слишком медленны и недостаточно гибки.
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