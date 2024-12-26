https://ria.ru/20241226/nato-1991499287.html

Европа не успевает за развитием военных технологий, заявили в НАТО

Европа не успевает за развитием военных технологий, заявили в НАТО - РИА Новости, 26.12.2024

Европа не успевает за развитием военных технологий, заявили в НАТО

Европа не поспевает за развитием военных технологий и тратит слишком много лет на создание систем вооружений, из-за чего они выпускаются уже устаревшими,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:01:00+03:00

2024-12-26T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европа не поспевает за развитием военных технологий и тратит слишком много лет на создание систем вооружений, из-за чего они выпускаются уже устаревшими, считает бывший начальник штаба ВМС Франции и нынешний верховный главнокомандующий по трансформации объединённых вооружённых сил НАТО Пьер Вандье. В качестве примера медлительности европейской военной машины Вандье привел гипотетическое создание нового поколения танков. Сначала группа инженеров несколько лет работает над проектом танка, затем оборонные предприятия в течение около десяти лет строят его, и в конечном счете получается уже далеко не новый танк, который, скорее всего, не годится для изначальных целей, поскольку технологии уже успели измениться. "Вы потратили кучу денег ради платформы с устаревшей конструкцией, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени... Скорость развития технологий - около двух-трех лет, что в десять раз быстрее, чем громоздкая, управляемая система снабжения в Европе", - заявил Вандье в интервью газете Defense News. Командующий НАТО отметил, что ускорение не требуется для создания крупной техники - авиации, танков или кораблей, - поскольку их строительство всегда занимает десятки лет. Однако скорость разработки новых технологий в области оптоэлектроники, искусственного интеллекта (ИИ), связи и программного обеспечения можно и нужно повышать. Ранее Вандье заявил, что Европа не сможет выиграть будущую гонку вооружений, следуя тем правилам, которые она на себя накладывает сегодня. По его мнению, проблемы, с которыми сталкиваются европейские производители оружия и закупочные агентства, можно охарактеризовать как "чрезмерное соблюдение требований". Вандье отметил, что Европа по своему образу мышления не склонна к риску, в частности, по сравнению с США. Он полагает, что европейские программы вооружений слишком медленны и недостаточно гибки.

https://ria.ru/20241226/krushenie-1991477905.html

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в мире, европа, сша, нато, вмс франции