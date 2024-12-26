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Центр управления воздушными операциями НАТО могут разместить в Норвегии - РИА Новости, 26.12.2024
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14:43 26.12.2024 (обновлено: 15:03 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/nato-1991465226.html
Центр управления воздушными операциями НАТО могут разместить в Норвегии
Центр управления воздушными операциями НАТО могут разместить в Норвегии - РИА Новости, 26.12.2024
Центр управления воздушными операциями НАТО могут разместить в Норвегии
Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике может быть размещен в Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:43:00+03:00
2024-12-26T15:03:00+03:00
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арктика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике может быть размещен в Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. В сентябре издание Defense One со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера сообщало, что НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. "НАТО планирует создать в Европе новый центр воздушных операций, так называемый "объединенный центр воздушных операций". Норвегия является потенциальным хозяином этой базы... Оперативный штаб норвежских ВС в Северной Норвегии готовится к возможности размещения нового центра", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, возможными районами размещения центра в Норвегии могут стать Будё, Рюгге и Эрланд. Как сообщает NRK со ссылкой на военное руководство страны, ожидается, что решение о местоположении новой базы будет принято в первой половине 2025 года. У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241201/desant-1986677843.html
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991278139.html
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россия, арктика, норвегия, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Арктика, Норвегия, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Центр управления воздушными операциями НАТО могут разместить в Норвегии

NRK: в Норвегии могут разместить центр управления воздушными операциями НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип НАТО
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике может быть размещен в Норвегии, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
В сентябре издание Defense One со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера сообщало, что НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике.
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"НАТО планирует создать в Европе новый центр воздушных операций, так называемый "объединенный центр воздушных операций". Норвегия является потенциальным хозяином этой базы... Оперативный штаб норвежских ВС в Северной Норвегии готовится к возможности размещения нового центра", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, возможными районами размещения центра в Норвегии могут стать Будё, Рюгге и Эрланд. Как сообщает NRK со ссылкой на военное руководство страны, ожидается, что решение о местоположении новой базы будет принято в первой половине 2025 года.
У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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