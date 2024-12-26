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Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток

Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток - РИА Новости, 26.12.2024

Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток

Белое сухое вино является наименее опасным алкогольным напитком, заявила заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:08:00+03:00

2024-12-26T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Белое сухое вино является наименее опасным алкогольным напитком, заявила заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова. "Наименее опасно — это белое сухое вино", — сказала Сазонова на пресс-конференции "Новогодний календарь "нерабочих" дней: советы ведущих врачей Москвы". Она отметила, что самыми неблагоприятными для организма человека являются крепкие алкогольные напитки. "Не нужно совмещать алкоголь со сладкими напитками и сладкой едой, потому что в таком случае переработка алкоголя замедляется. Что касается газированных напитков, алкогольных и безалкогольных, дело в том, что всасывание алкоголя за счет пузырьков газа происходит быстрее", — подчеркнула Сазонова.Врач также порекомендовала не употреблять алкоголь на голодный желудок, так как это увеличивает его токсическое действие. "Совершенно точно не стоит употреблять алкоголь с утра и в течение дня, потому что самое безобидное, что может быть, — это человек просто проспит Новый год, а также он может попасть с острым отравлением в наркологический стационар", — подчеркнула Сазонова. Она добавила, что также при употреблении алкоголя повышается процент травматизма — до 70 процентов травм граждане получают в состоянии алкогольного опьянения.

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