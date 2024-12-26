https://ria.ru/20241226/muzey-1991328534.html
Исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы
Исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы - РИА Новости, 26.12.2024
Исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы
Комплекс Государственного исторического музея продлил режим работы в новогодние праздники; так, с 23 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:00:00+03:00
2024-12-26T10:00:00+03:00
2024-12-26T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Комплекс Государственного исторического музея продлил режим работы в новогодние праздники; так, с 23 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до 20:00, сообщает пресс-служба музея.Далее 31 декабря и 1 января главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс, Покровский собор и Палаты бояр Романовых будут закрыты для посетителей.Со 2 по 12 января комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до 20:00.В новогодние праздники в Историческом музее можно будет посетить различные выставки. В частности, до 13 января в Историческом музее будет работать экспозиция "Пушкин. Страницы истории". Необычная выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина раскроет новые грани поэта. Пушкин предстает не только как поэт, но и как мыслитель, историк и исследователь.Кроме того, до 31 января в Выставочном комплексе Исторического музея можно увидеть выставку "Образ и слово. Искусство советского плаката". Она представит масштабную инсталляцию, посвященную искусству советского плаката – яркого художественного явления ХХ века. В экспозиции - сотни плакатов известных авторов из музеев, архивов, частных коллекций, говорится в сообщении.До 10 февраля в Историческом музее будет открыта экспозиция "Московский университет: эпохи, имена, символы. К 270-летию со дня основания". Подлинные экспонаты расскажут об основных вехах истории МГУ имени М.В. Ломоносова, без которого невозможно представить себе развитие отечественной науки, образования и культуры.До 19 февраля в Историческом музее проходит выставка "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века". Вдохновляясь богатой культурой региона Персидского залива, мастера ювелирного дела в Королевстве Бахрейн создают настоящие произведения искусства, которые и будут представлены в рамках проекта на протяжении трех месяцев. Гости смогут познакомиться с историей бахрейнского золота, которая охватывает период с древнейших времен до наших дней.Также до 24 марта в Выставочном комплексе Исторического музея можно познакомиться с проектом "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век". На выставке будут представлены работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век". Конкурс проводится Гохраном России при поддержке министерства культуры РФ по 14 номинациям в ювелирном, камнерезном и оружейном направлениях, добавили в пресс-службе.До 12 мая в Выставочном комплексе Исторического музея все желающие смогут увидеть выставку "Драгоценности! Блеск русского двора". Она объединит шедевры собрания ювелирного искусства, роскошные бальные платья и галерею портретов из собрания Государственного Эрмитажа.А до 18 августа в Историческом музее пройдет выставка "Ленин", которая раскрывает масштаб личности Ленина и предлагает задуматься о его роли в мировой истории. Величие и трагичность ленинского наследия заслуживают глубокого осмысления, и экспозиция позволяет исследовать этот феномен через призму значимых исторических событий и уникальных артефактов, заключили в музее.Музей рекомендует посетителям в новогодние каникулы приобретать билеты на сайте Исторического музея, что позволит избежать очереди в кассы.
https://realty.ria.ru/20241209/muzei-1987719786.html
https://ria.ru/20241128/muzei-1985848896.html
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россия, исторический музей, мгу имени м. в. ломоносова, государственный эрмитаж, музеи, культура, москва
Россия, Исторический музей, МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственный Эрмитаж, Музеи, Культура, Москва
Исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы
Государственный исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Комплекс Государственного исторического музея продлил режим работы в новогодние праздники; так, с 23 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до 20:00, сообщает пресс-служба музея.
Далее 31 декабря и 1 января главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс, Покровский собор и Палаты бояр Романовых будут закрыты для посетителей.
Со 2 по 12 января комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до 20:00.
В новогодние праздники в Историческом музее можно будет посетить различные выставки. В частности, до 13 января в Историческом музее будет работать экспозиция "Пушкин. Страницы истории". Необычная выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина раскроет новые грани поэта. Пушкин предстает не только как поэт, но и как мыслитель, историк и исследователь.
Кроме того, до 31 января в Выставочном комплексе Исторического музея можно увидеть выставку "Образ и слово. Искусство советского плаката". Она представит масштабную инсталляцию, посвященную искусству советского плаката – яркого художественного явления ХХ века. В экспозиции - сотни плакатов известных авторов из музеев, архивов, частных коллекций, говорится в сообщении.
До 10 февраля в Историческом музее будет открыта экспозиция "Московский университет: эпохи, имена, символы. К 270-летию со дня основания". Подлинные экспонаты расскажут об основных вехах истории МГУ имени М.В. Ломоносова, без которого невозможно представить себе развитие отечественной науки, образования и культуры.
До 19 февраля в Историческом музее проходит выставка "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века". Вдохновляясь богатой культурой региона Персидского залива, мастера ювелирного дела в Королевстве Бахрейн создают настоящие произведения искусства, которые и будут представлены в рамках проекта на протяжении трех месяцев. Гости смогут познакомиться с историей бахрейнского золота, которая охватывает период с древнейших времен до наших дней.
Также до 24 марта в Выставочном комплексе Исторического музея можно познакомиться с проектом "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век". На выставке будут представлены работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век". Конкурс проводится Гохраном России при поддержке министерства культуры РФ по 14 номинациям в ювелирном, камнерезном и оружейном направлениях, добавили в пресс-службе.
До 12 мая в Выставочном комплексе Исторического музея все желающие смогут увидеть выставку "Драгоценности! Блеск русского двора". Она объединит шедевры собрания ювелирного искусства, роскошные бальные платья и галерею портретов из собрания Государственного Эрмитажа.
А до 18 августа в Историческом музее пройдет выставка "Ленин", которая раскрывает масштаб личности Ленина и предлагает задуматься о его роли в мировой истории. Величие и трагичность ленинского наследия заслуживают глубокого осмысления, и экспозиция позволяет исследовать этот феномен через призму значимых исторических событий и уникальных артефактов, заключили в музее.
Музей рекомендует посетителям в новогодние каникулы приобретать билеты на сайте Исторического музея, что позволит избежать очереди в кассы.