https://ria.ru/20241226/muzey-1991328534.html

Исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы

Исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы - РИА Новости, 26.12.2024

Исторический музей продлил режим работы на новогодние каникулы

Комплекс Государственного исторического музея продлил режим работы в новогодние праздники; так, с 23 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:00:00+03:00

2024-12-26T10:00:00+03:00

2024-12-26T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Комплекс Государственного исторического музея продлил режим работы в новогодние праздники; так, с 23 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до 20:00, сообщает пресс-служба музея.Далее 31 декабря и 1 января главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс, Покровский собор и Палаты бояр Романовых будут закрыты для посетителей.Со 2 по 12 января комплекс будет работать с 10:00 до 21:00, кассы до 20:00.В новогодние праздники в Историческом музее можно будет посетить различные выставки. В частности, до 13 января в Историческом музее будет работать экспозиция "Пушкин. Страницы истории". Необычная выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина раскроет новые грани поэта. Пушкин предстает не только как поэт, но и как мыслитель, историк и исследователь.Кроме того, до 31 января в Выставочном комплексе Исторического музея можно увидеть выставку "Образ и слово. Искусство советского плаката". Она представит масштабную инсталляцию, посвященную искусству советского плаката – яркого художественного явления ХХ века. В экспозиции - сотни плакатов известных авторов из музеев, архивов, частных коллекций, говорится в сообщении.До 10 февраля в Историческом музее будет открыта экспозиция "Московский университет: эпохи, имена, символы. К 270-летию со дня основания". Подлинные экспонаты расскажут об основных вехах истории МГУ имени М.В. Ломоносова, без которого невозможно представить себе развитие отечественной науки, образования и культуры.До 19 февраля в Историческом музее проходит выставка "Сокровища Бахрейна: искусство золотого дела сквозь века". Вдохновляясь богатой культурой региона Персидского залива, мастера ювелирного дела в Королевстве Бахрейн создают настоящие произведения искусства, которые и будут представлены в рамках проекта на протяжении трех месяцев. Гости смогут познакомиться с историей бахрейнского золота, которая охватывает период с древнейших времен до наших дней.Также до 24 марта в Выставочном комплексе Исторического музея можно познакомиться с проектом "Россия – Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век". На выставке будут представлены работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век". Конкурс проводится Гохраном России при поддержке министерства культуры РФ по 14 номинациям в ювелирном, камнерезном и оружейном направлениях, добавили в пресс-службе.До 12 мая в Выставочном комплексе Исторического музея все желающие смогут увидеть выставку "Драгоценности! Блеск русского двора". Она объединит шедевры собрания ювелирного искусства, роскошные бальные платья и галерею портретов из собрания Государственного Эрмитажа.А до 18 августа в Историческом музее пройдет выставка "Ленин", которая раскрывает масштаб личности Ленина и предлагает задуматься о его роли в мировой истории. Величие и трагичность ленинского наследия заслуживают глубокого осмысления, и экспозиция позволяет исследовать этот феномен через призму значимых исторических событий и уникальных артефактов, заключили в музее.Музей рекомендует посетителям в новогодние каникулы приобретать билеты на сайте Исторического музея, что позволит избежать очереди в кассы.

https://realty.ria.ru/20241209/muzei-1987719786.html

https://ria.ru/20241128/muzei-1985848896.html

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