https://ria.ru/20241226/mozambik-1991346700.html

Из главной тюрьмы Мозамбика сбежали около 1,5 тысячи человек, есть погибшие

Из главной тюрьмы Мозамбика сбежали около 1,5 тысячи человек, есть погибшие - РИА Новости, 26.12.2024

Из главной тюрьмы Мозамбика сбежали около 1,5 тысячи человек, есть погибшие

Около 1,5 тысячи человек сбежали из главной тюрьмы строгого режима в столице Мозамбика Мапуту на фоне протестов в стране, 33 заключенных погибли, 15 получили... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T00:35:00+03:00

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2024-12-26T00:37:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 1,5 тысячи человек сбежали из главной тюрьмы строгого режима в столице Мозамбика Мапуту на фоне протестов в стране, 33 заключенных погибли, 15 получили ранения в столкновениях с сотрудниками исправительного учреждения при попытке побега, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Газета Folha de Maputo в среду сообщала о "сотнях или тысячах" сбежавших из столичной тюрьмы заключенных. "Всего 1534 заключенных сбежали из тюрьмы строго режима в 15 километрах от столицы... Среди пытавшихся сбежать 33 человека погибли и 15 ранены в столкновениях с сотрудниками тюрьмы... В результате поисковой операции при поддержке армии были задержаны около 150 беглецов", - передает Франс Пресс со ссылкой на начальника полиции страны Бернардину Рафаэла. Он отметил, что около 30 заключенных были связаны с вооруженными группировками, ответственными за нападения и волнения в провинции Кабу-Делгаду на севере страны. По его словам, протестующие в среду приблизились к тюрьме, вызвав замешательство и спровоцировав беспорядки внутри учреждения, в результате чего заключенные смогли разрушить стену и сбежать. Всеобщие выборы прошли в Мозамбике в октябре. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидировал представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. Независимый кандидат Венансиу Мондлане выразил несогласие с этими итогами и призвал к массовым акциям гражданского неповиновения. Позднее конституционный совет (КС) Мозамбика подтвердил победу Шапу на выборах.

https://ria.ru/20241108/mozambik-1982684707.html

https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мозамбик, мапуту