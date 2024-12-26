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Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни - РИА Новости, 26.12.2024
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни
Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 29 декабря до 8 января включительно, сообщил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:46:00+03:00
2024-12-26T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 29 декабря до 8 января включительно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что усиленный контроль будет сохраняться в период новогодних и рождественских праздников с 29 декабря до 8 января включительно. Будет установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состояние повышенной готовности приведут почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "В этот период будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни
Петр Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников с 29 декабря до 8 января включительно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что усиленный контроль будет сохраняться в период новогодних и рождественских праздников с 29 декабря до 8 января включительно. Будет установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состояние повышенной готовности приведут почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"В этот период будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.