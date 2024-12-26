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Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала - РИА Новости, 26.12.2024
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11:35 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/moskva-1991402806.html
Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала
Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала - РИА Новости, 26.12.2024
Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала
Первой москвичке, у которой выявлен сниженный уровень фертильности, выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:35:00+03:00
2024-12-26T11:35:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первой москвичке, у которой выявлен сниженный уровень фертильности, выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ имени Юдина, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. "Женщинам, у которых выявлен сниженный уровень фертильности, мы предлагаем самые современные репродуктивные технологии. Это, например, заморозка яйцеклеток и эмбрионов и экстракорпоральное оплодотворение, которые впервые стали доступны за счет государственного финансирования... И вот уже сейчас первой пациентке выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ имени Юдина", - рассказала Ракова. По словам вице-мэра, более 7,6 тысячи женщин, получивших результат теста на фертильность, имеют низкий уровень АМГ и подходят под критерии участия в проекте.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991397888.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова

Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первой москвичке, у которой выявлен сниженный уровень фертильности, выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ имени Юдина, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем.
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"Женщинам, у которых выявлен сниженный уровень фертильности, мы предлагаем самые современные репродуктивные технологии. Это, например, заморозка яйцеклеток и эмбрионов и экстракорпоральное оплодотворение, которые впервые стали доступны за счет государственного финансирования... И вот уже сейчас первой пациентке выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ имени Юдина", - рассказала Ракова.
По словам вице-мэра, более 7,6 тысячи женщин, получивших результат теста на фертильность, имеют низкий уровень АМГ и подходят под критерии участия в проекте.
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