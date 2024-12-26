https://ria.ru/20241226/moskva-1991402806.html

Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала

Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала - РИА Новости, 26.12.2024

Москвичке по репродуктивной программе сделали криоконсервацию биоматериала

Первой москвичке, у которой выявлен сниженный уровень фертильности, выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:35:00+03:00

2024-12-26T11:35:00+03:00

2024-12-26T11:35:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первой москвичке, у которой выявлен сниженный уровень фертильности, выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ имени Юдина, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. "Женщинам, у которых выявлен сниженный уровень фертильности, мы предлагаем самые современные репродуктивные технологии. Это, например, заморозка яйцеклеток и эмбрионов и экстракорпоральное оплодотворение, которые впервые стали доступны за счет государственного финансирования... И вот уже сейчас первой пациентке выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ имени Юдина", - рассказала Ракова. По словам вице-мэра, более 7,6 тысячи женщин, получивших результат теста на фертильность, имеют низкий уровень АМГ и подходят под критерии участия в проекте.

https://ria.ru/20241226/moskva-1991397888.html

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общество, москва, анастасия ракова