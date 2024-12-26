https://ria.ru/20241226/moskva-1991399448.html
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей - РИА Новости, 26.12.2024
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей
Свыше 110 тысяч детей родились в Москве в этом году, этот показатель аналогичен 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:19:00+03:00
2024-12-26T11:19:00+03:00
2024-12-26T11:21:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 110 тысяч детей родились в Москве в этом году, этот показатель аналогичен 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день в Москве родились уже больше 110 тысяч новых москвичей, что аналогично прошлому году. Пока что тенденции к увеличению рождаемости мы не наблюдаем. Это и следствие демографической "ямы" 1990-х и общей мировой тенденции к более позднему материнству", - рассказала Ракова. По ее словам, столичные власти рассчитывают, что программа в сфере репродуктивного здоровья, переформатирование женских консультаций и инновационные перинатальные центры помогут улучшить ситуацию, а каждая женщина, которая хочет рано или поздно стать мамой, могла родить.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991397888.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей
Ракова: в Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей