https://ria.ru/20241226/moskva-1991399448.html

В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей

В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей - РИА Новости, 26.12.2024

В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей

Свыше 110 тысяч детей родились в Москве в этом году, этот показатель аналогичен 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:19:00+03:00

2024-12-26T11:19:00+03:00

2024-12-26T11:21:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 110 тысяч детей родились в Москве в этом году, этот показатель аналогичен 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день в Москве родились уже больше 110 тысяч новых москвичей, что аналогично прошлому году. Пока что тенденции к увеличению рождаемости мы не наблюдаем. Это и следствие демографической "ямы" 1990-х и общей мировой тенденции к более позднему материнству", - рассказала Ракова. По ее словам, столичные власти рассчитывают, что программа в сфере репродуктивного здоровья, переформатирование женских консультаций и инновационные перинатальные центры помогут улучшить ситуацию, а каждая женщина, которая хочет рано или поздно стать мамой, могла родить.

https://ria.ru/20241226/moskva-1991397888.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова