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В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей - РИА Новости, 26.12.2024
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11:19 26.12.2024 (обновлено: 11:21 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/moskva-1991399448.html
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей - РИА Новости, 26.12.2024
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей
Свыше 110 тысяч детей родились в Москве в этом году, этот показатель аналогичен 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:19:00+03:00
2024-12-26T11:21:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 110 тысяч детей родились в Москве в этом году, этот показатель аналогичен 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день в Москве родились уже больше 110 тысяч новых москвичей, что аналогично прошлому году. Пока что тенденции к увеличению рождаемости мы не наблюдаем. Это и следствие демографической "ямы" 1990-х и общей мировой тенденции к более позднему материнству", - рассказала Ракова. По ее словам, столичные власти рассчитывают, что программа в сфере репродуктивного здоровья, переформатирование женских консультаций и инновационные перинатальные центры помогут улучшить ситуацию, а каждая женщина, которая хочет рано или поздно стать мамой, могла родить.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей

Ракова: в Москве в 2024 году родились 110 тысяч детей

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 110 тысяч детей родились в Москве в этом году, этот показатель аналогичен 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день в Москве родились уже больше 110 тысяч новых москвичей, что аналогично прошлому году. Пока что тенденции к увеличению рождаемости мы не наблюдаем. Это и следствие демографической "ямы" 1990-х и общей мировой тенденции к более позднему материнству", - рассказала Ракова.
По ее словам, столичные власти рассчитывают, что программа в сфере репродуктивного здоровья, переформатирование женских консультаций и инновационные перинатальные центры помогут улучшить ситуацию, а каждая женщина, которая хочет рано или поздно стать мамой, могла родить.
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