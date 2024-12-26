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Депутату гордумы Пятигорска предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 26.12.2024
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18:11 26.12.2024 (обновлено: 18:44 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/moshennichestvo-1991518732.html
Депутату гордумы Пятигорска предъявили обвинение в мошенничестве
Депутату гордумы Пятигорска предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 26.12.2024
Депутату гордумы Пятигорска предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему генеральному директору санатория "Жемчужина Кавказа", депутату гордумы Пятигорска предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:11:00+03:00
2024-12-26T18:44:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 26 дек - РИА Новости. Бывшему генеральному директору санатория "Жемчужина Кавказа", депутату гордумы Пятигорска предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщило СУСК России по Ставропольскому краю."Бывшему генеральному директору ОАО "Санаторий "Жемчужина Кавказа", являющемуся депутатом думы города Пятигорска, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество - ред.). Следователем СК России фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", – говорится в сообщении.По данным следствия, летом 2018 года генеральный директор решил похитить 10 объектов недвижимого имущества санатория общей кадастровой стоимостью более 31 миллиона рублей. Для реализации задуманного он провел ложную оценку имущества, согласно которой рыночная стоимость объектов составила более 10 миллионов рублей, считает СК.Позже, весной 2019 года, мужчина убедил совет директоров санатория продать 10 объектов недвижимости аффилированной организации, а затем его супруга приобрела 100-процентную долю в уставном капитале этой организации, считает следствие. Позже обвиняемый получил эту долю по договору дарения, нанеся санаторию ущерб более 20,8 миллиона рублей, добавляет СУСК.Согласно открытым данным, пост генерального директора санатория "Жемчужина Кавказа" до 14 октября 2024 года занимал Константин Корниенко.
https://ria.ru/20241217/moshenniki-1989655620.html
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происшествия, россия, пятигорск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пятигорск, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Депутату гордумы Пятигорска предъявили обвинение в мошенничестве

Депутату гордумы Пятигорска предъявили обвинение после ложной оценки имущества

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramБывший генеральный директор санатория "Жемчужина Кавказа", депутат гордумы Пятигорска, обвиняемый в мошенничестве
Бывший генеральный директор санатория Жемчужина Кавказа, депутат гордумы Пятигорска, обвиняемый в мошенничестве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Бывший генеральный директор санатория "Жемчужина Кавказа", депутат гордумы Пятигорска, обвиняемый в мошенничестве
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ПЯТИГОРСК, 26 дек - РИА Новости. Бывшему генеральному директору санатория "Жемчужина Кавказа", депутату гордумы Пятигорска предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщило СУСК России по Ставропольскому краю.
"Бывшему генеральному директору ОАО "Санаторий "Жемчужина Кавказа", являющемуся депутатом думы города Пятигорска, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество - ред.). Следователем СК России фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", – говорится в сообщении.
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По данным следствия, летом 2018 года генеральный директор решил похитить 10 объектов недвижимого имущества санатория общей кадастровой стоимостью более 31 миллиона рублей. Для реализации задуманного он провел ложную оценку имущества, согласно которой рыночная стоимость объектов составила более 10 миллионов рублей, считает СК.
Позже, весной 2019 года, мужчина убедил совет директоров санатория продать 10 объектов недвижимости аффилированной организации, а затем его супруга приобрела 100-процентную долю в уставном капитале этой организации, считает следствие. Позже обвиняемый получил эту долю по договору дарения, нанеся санаторию ущерб более 20,8 миллиона рублей, добавляет СУСК.
Согласно открытым данным, пост генерального директора санатория "Жемчужина Кавказа" до 14 октября 2024 года занимал Константин Корниенко.
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