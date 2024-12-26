https://ria.ru/20241226/moshennichestvo-1991353350.html

Россияне получают до 20 миллионов звонков от украинских мошенников в день

Россияне получают до 20 миллионов звонков от украинских мошенников в день - РИА Новости, 26.12.2024

Россияне получают до 20 миллионов звонков от украинских мошенников в день

Россияне получают до 20 миллионов звонков с украинских мошеннических номеров ежедневно, злоумышленники пользуются аппаратурой, подменяющей номера на российские, РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:50:00+03:00

2024-12-26T03:50:00+03:00

2024-12-26T06:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне получают до 20 миллионов звонков с украинских мошеннических номеров ежедневно, злоумышленники пользуются аппаратурой, подменяющей номера на российские, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "В день до двадцати миллионов звонков поступает. Они подменяют номера с украинских на российские через специальные приборы. Им нужны здесь сообщники, которые ставят "сим-боксы", и они на довольно большую территорию позволяют осуществлять подмену. Эти "сим-боксы" требуют сотен карт, поэтому сейчас у нас по линии полиции ограничили возможность покупки сим-карт: до 20 на гражданина России, и до 10 - на иностранного гражданина", - сообщил РИА Новости эксперт. Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины. В августе Путин подписал закон, ограничивающий максимальное количество мобильных номеров для одного абонента: граждане РФ могут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы - не более 10.

https://ria.ru/20241224/moshennichestvo-1990923107.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990156194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, украина, владимир путин, роман силантьев, генеральная прокуратура рф, новый год, происшествия