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Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе - РИА Новости, 26.12.2024
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17:40 26.12.2024 (обновлено: 18:29 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/minsk-1991513613.html
Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе
Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе - РИА Новости, 26.12.2024
Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе
Минск направит коллегам по ЕАЭС в письменном виде приоритеты своего председательства в союзе в будущем году, сообщил в четверг президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:40:00+03:00
2024-12-26T18:29:00+03:00
минск
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Минск направит коллегам по ЕАЭС в письменном виде приоритеты своего председательства в союзе в будущем году, сообщил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы условились, что я выступать не буду с основными направлениями председательства в будущем году, а письменно направлю каждому руководителю эти основные направления", - сказал Лукашенко в четверг на саммите ЕАЭС в расширенном составе. "Во время дебатов в узком составе я просил при обсуждении вопроса штата и заработной платы нашей Евразийской (экономической – ред.) комиссии дать полгода, чтобы мы проанализировали штатное расписание и заработную плату … и разрешили вопрос… по повышению заработной платы. Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа", - сказал Лукашенко. Он пообещал, что после изучения всех вопросов письменно направит предложения Минска.
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минск, белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе

Лукашенко: Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Минск направит коллегам по ЕАЭС в письменном виде приоритеты своего председательства в союзе в будущем году, сообщил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы условились, что я выступать не буду с основными направлениями председательства в будущем году, а письменно направлю каждому руководителю эти основные направления", - сказал Лукашенко в четверг на саммите ЕАЭС в расширенном составе.
"Во время дебатов в узком составе я просил при обсуждении вопроса штата и заработной платы нашей Евразийской (экономической – ред.) комиссии дать полгода, чтобы мы проанализировали штатное расписание и заработную плату … и разрешили вопрос… по повышению заработной платы. Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа", - сказал Лукашенко.
Он пообещал, что после изучения всех вопросов письменно направит предложения Минска.
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Вчера, 16:04
 
МинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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