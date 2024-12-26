https://ria.ru/20241226/minsk-1991513613.html

Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе

Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе - РИА Новости, 26.12.2024

Минск направит коллегам по ЕАЭС приоритеты председательства в союзе

Минск направит коллегам по ЕАЭС в письменном виде приоритеты своего председательства в союзе в будущем году, сообщил в четверг президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:40:00+03:00

2024-12-26T17:40:00+03:00

2024-12-26T18:29:00+03:00

минск

белоруссия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Минск направит коллегам по ЕАЭС в письменном виде приоритеты своего председательства в союзе в будущем году, сообщил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы условились, что я выступать не буду с основными направлениями председательства в будущем году, а письменно направлю каждому руководителю эти основные направления", - сказал Лукашенко в четверг на саммите ЕАЭС в расширенном составе. "Во время дебатов в узком составе я просил при обсуждении вопроса штата и заработной платы нашей Евразийской (экономической – ред.) комиссии дать полгода, чтобы мы проанализировали штатное расписание и заработную плату … и разрешили вопрос… по повышению заработной платы. Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа", - сказал Лукашенко. Он пообещал, что после изучения всех вопросов письменно направит предложения Минска.

https://ria.ru/20241226/eaes-1991485803.html

минск

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минск, белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз