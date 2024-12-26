https://ria.ru/20241226/minoborony-1991493991.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три боевые машины пехоты, из них одна БМП "Bradley" производства РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:37:00+03:00

2024-12-26T16:37:00+03:00

2024-12-26T16:41:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три боевые машины пехоты, из них одна БМП "Bradley" производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП"Bradley производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43970 военнослужащих, 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 бронетранспортеров, 1321 боевую бронированную машину, 1191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241225/sudzha-1991278768.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)