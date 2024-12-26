https://ria.ru/20241226/migranty-1991553631.html

Воронежский губернатор призвал проводить отбор среди трудовых мигрантов

Воронежский губернатор призвал проводить отбор среди трудовых мигрантов - РИА Новости, 26.12.2024

Воронежский губернатор призвал проводить отбор среди трудовых мигрантов

Трудовые мигранты нужны, но власти должны выбирать, в ком действительно есть потребность, а не впускать всех желающих, заявил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:30:00+03:00

2024-12-26T21:30:00+03:00

2024-12-26T21:30:00+03:00

общество

россия

воронежская область

узбекистан

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152962/88/1529628870_0:0:2738:1541_1920x0_80_0_0_21ca722edbc532a7133cd020ebe9c4a0.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Трудовые мигранты нужны, но власти должны выбирать, в ком действительно есть потребность, а не впускать всех желающих, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Мигранты нам нужны трудовые. Другое дело, что мы не должны пускать сюда, в Россию, всех, кто захотел приехать. Мы должны отбирать тех, кто нам нужен. Отсюда вот эта тема так называемого организованного набора - она как никогда актуальна. И к ней много раз подступались, но почему-то она не двигалась. Мне кажется, сейчас многое решится как раз в этом плане, когда будут набирать людей, которые не только смогут работать, но захотят принять наш уклад жизни, захотят учить язык. Если приедут семьями, будут учить языку своих детей, и, соответственно, будут наши законы соблюдать", - сказал Гусев в ходе итоговой пресс-конференции. Губернатор добавил, что если власти поставят "забор достаточно плотный", то будут приезжать только самые низкоквалифицированные люди, которые будут "на каких-то подсобных работах трудиться". Этот вариант Гусев считает самым плохим. "Лучше идти через процедуры прозрачные. Вот мы понимаем, кого мы хотим завезти, и понимаем, где они будут работать, чтобы они не оказались здесь у нас бесконтрольными", - отметил Гусев. Глава региона, приводя в пример Узбекистан и его жителей, выразил мнение, что если не привлекать трудовых мигрантов из этой страны, Россия их потеряет. По словам губернатора, они уже смотрят "не совсем в нашу сторону, а могут просто отвернуться". В вопросах с мигрантами "рубить наотмашь" нельзя, а нужно "аккуратно подходить", считает Гусев.

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

россия

воронежская область

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, воронежская область, узбекистан, александр гусев (губернатор)