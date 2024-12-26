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Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому - РИА Новости, 26.12.2024
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14:46 26.12.2024 (обновлено: 15:33 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/migranty-1991465614.html
Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому
Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому - РИА Новости, 26.12.2024
Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому
Нужно детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:46:00+03:00
2024-12-26T15:33:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нужно детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.На своей странице во "ВКонтакте" Медведев написал, что провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства."В настоящее время принят закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, включая финансирование", - сказал Медведев на совещании.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому

Медведев заявил, что надо проработать тестирование детей мигрантов по русскому

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства. 26 декабря 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства. 26 декабря 2024
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нужно детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На своей странице во "ВКонтакте" Медведев написал, что провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
"В настоящее время принят закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, включая финансирование", - сказал Медведев на совещании.
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