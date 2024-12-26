Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому
Медведев заявил, что надо проработать тестирование детей мигрантов по русскому
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства. 26 декабря 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства. 26 декабря 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нужно детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На своей странице во "ВКонтакте" Медведев написал, что провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
"В настоящее время принят закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, включая финансирование", - сказал Медведев на совещании.
"Не организовывать кишлаки": глава СПЧ высказался о мигрантах
3 декабря, 14:20