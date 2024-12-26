https://ria.ru/20241226/migranty-1991465614.html

Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому

Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому - РИА Новости, 26.12.2024

Медведев призвал проработать тестирование детей мигрантов по русскому

Нужно детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:46:00+03:00

2024-12-26T14:46:00+03:00

2024-12-26T15:33:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нужно детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.На своей странице во "ВКонтакте" Медведев написал, что провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства."В настоящее время принят закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, включая финансирование", - сказал Медведев на совещании.

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

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общество, россия, дмитрий медведев