https://ria.ru/20241226/medvedev-1991464870.html

Медведев рассказал о рисках возникновения этнических анклавов

Медведев рассказал о рисках возникновения этнических анклавов - РИА Новости, 26.12.2024

Медведев рассказал о рисках возникновения этнических анклавов

Если приехавшие в Россию на длительный срок иностранные граждане не работают, не учатся и не хотят соблюдать российские законы, появляется риск возникновения... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:42:00+03:00

2024-12-26T14:42:00+03:00

2024-12-26T15:25:00+03:00

дмитрий медведев

россия

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Если приехавшие в Россию на длительный срок иностранные граждане не работают, не учатся и не хотят соблюдать российские законы, появляется риск возникновения этнических анклавов, которые могут стать рассадниками экстремизма, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео опубликовано на его странице во "В Контакте".

https://ria.ru/20241226/migranty-1991465614.html

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дмитрий медведев, россия, общество