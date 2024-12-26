Медведев рассказал о рисках возникновения этнических анклавов
Медведев: этнические анклавы могут становиться рассадниками экстремизма
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства РФ. 26 декабря 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства РФ. 26 декабря 2024
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Если приехавшие в Россию на длительный срок иностранные граждане не работают, не учатся и не хотят соблюдать российские законы, появляется риск возникновения этнических анклавов, которые могут стать рассадниками экстремизма, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео опубликовано на его странице во "В Контакте".