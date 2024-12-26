https://ria.ru/20241226/mazut-1991475105.html
Глава Краснодарского края рассказал о работе по очищению пляжей от мазута
Глава Краснодарского края рассказал о работе по очищению пляжей от мазута - РИА Новости, 26.12.2024
Глава Краснодарского края рассказал о работе по очищению пляжей от мазута
Постоянная очистка от нефтепродуктов ведется на береговой линии Краснодарского края протяженностью 55 километров, сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:24:00+03:00
2024-12-26T15:24:00+03:00
2024-12-26T15:24:00+03:00
происшествия
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краснодарский край
керченский пролив
вениамин кондратьев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Постоянная очистка от нефтепродуктов ведется на береговой линии Краснодарского края протяженностью 55 километров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Ранее МЧС РФ информировало о 54 километрах побережья Кубани, которые необходимо освободить от загрязнений мазутом. "Идет постоянная очистка 55 километров, но это не сплошная территория, а фрагментарные участки. Благодаря постоянной работе берег стал гораздо чище. В настоящее время есть налаженная система обнаружения и уборки нефтепродуктов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/kuban-1991468373.html
https://ria.ru/20241225/razliv-1991308912.html
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происшествия, жкх, россия, краснодарский край, керченский пролив, вениамин кондратьев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Россия, Краснодарский край, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Краснодарского края рассказал о работе по очищению пляжей от мазута
Кондратьев: черноморское побережье Кубани загрязнено мазутом на 55 километров