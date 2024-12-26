https://ria.ru/20241226/mazut-1991419598.html

В Анапе очистили побережье заповедника от мазута

В Анапе очистили побережье заповедника от мазута - РИА Новости, 26.12.2024

В Анапе очистили побережье заповедника от мазута

Побережье заповедника "Утриш" в Анапе, ранее загрязнённое мазутом на площади до 300 метров, очищено, сообщила в четверг РИА Новости и.о. директора заповедника... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:38:00+03:00

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анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

россия

владимир путин

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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Побережье заповедника "Утриш" в Анапе, ранее загрязнённое мазутом на площади до 300 метров, очищено, сообщила в четверг РИА Новости и.о. директора заповедника Ольга Шваб.В минувшую пятницу власти Кубани заявили, что очаги выброса мазута выявлены в районе заповедника "Утриш" в Анапе. Шваб рассказала РИА Новости, что выбросы выявлены на скалах и не соприкасаются с лесом, их протяжённость достигала примерно 200-300 метров.Позже она добавила, что на территории заповедника был шторм, что исключило возможность сразу приступить к очистке."У нас акватория чистая, не фиксируем следы нефтепродуктов, на береговой линии тоже чисто. Постоянно мониторим", - сказала собеседница агентства.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

https://ria.ru/20241225/kuban-1991216178.html

анапа

керченский пролив

россия

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анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин