В Анапе очистили побережье заповедника от мазута
В Анапе очистили от мазута побережье заповедника "Утриш"
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Побережье заповедника "Утриш" в Анапе, ранее загрязнённое мазутом на площади до 300 метров, очищено, сообщила в четверг РИА Новости и.о. директора заповедника Ольга Шваб.
В минувшую пятницу власти Кубани заявили, что очаги выброса мазута выявлены в районе заповедника "Утриш" в Анапе. Шваб рассказала РИА Новости, что выбросы выявлены на скалах и не соприкасаются с лесом, их протяжённость достигала примерно 200-300 метров.
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Позже она добавила, что на территории заповедника был шторм, что исключило возможность сразу приступить к очистке.
"У нас акватория чистая, не фиксируем следы нефтепродуктов, на береговой линии тоже чисто. Постоянно мониторим", - сказала собеседница агентства.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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