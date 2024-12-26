https://ria.ru/20241226/livan-1991490092.html
Ливанская армия усилила позиции на юге страны в ответ на вторжение Израиля
Ливанская армия усилила позиции на юге страны в ответ на вторжение Израиля - РИА Новости, 26.12.2024
Ливанская армия усилила позиции на юге страны в ответ на вторжение Израиля
Военнослужащие вооруженных сил Ливана заняли ряд позиций в нескольких населённых пунктах на юге страны в ответ на вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ),... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:23:00+03:00
2024-12-26T16:23:00+03:00
2024-12-26T16:23:00+03:00
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БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Ливана заняли ряд позиций в нескольких населённых пунктах на юге страны в ответ на вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила в четверг ливанская армия. "Наши подразделения усилили свои позиции в нескольких точках в районах (населённых пунктов -ред.) Кантара, Эль-Кусайр и долины эль-Ходжейр на юге Ливана в ответ на вторжение израильских войск в эти районы", - говорится в заявлении, поступившем РИА Новости. В своем заявлении ливанская армия также отметила, что ЦАХАЛ продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, посягает на суверенитет Ливана и угрожает безопасности гражданам страны. "Армейское командование следит за развитием ситуации в координации с Временными силами Организации Объединенных Наций в Ливане - ВСООНЛ (ЮНИФИЛ -ред.) и пятисторонней комиссией по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня", - отмечается в сообщении. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20241202/khezbolla-1986942897.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливанская армия усилила позиции на юге страны в ответ на вторжение Израиля
Армия Ливана усилила позиции на юге страны в ответ на вторжение ЦАХАЛ