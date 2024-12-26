https://ria.ru/20241226/litsenziya-1991367157.html

ЦБ отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест" - РИА Новости, 26.12.2024

ЦБ отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"

Банк России с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:56:00+03:00

2024-12-26T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Банк России с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе, сообщает регулятор на сайте."Банк России приказом от 26.12.2024... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) КБ "Гарант-Инвест" (АО) (рег. № 2576, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе Российской Федерации... Банк России также аннулировал лицензию на осуществление КБ "Гарант-Инвест" (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в сообщении."Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что кредитная организация КБ "Гарант-Инвест" (АО): нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков", - добавляет регулятор.Как отмечается, в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки Банка России ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмирует регулятор.

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