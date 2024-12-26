https://ria.ru/20241226/liksutov-1991408145.html

Ликсутов: столичные предприятия наращивают продукцию для новогоднего стола

Ликсутов: столичные предприятия наращивают продукцию для новогоднего стола - РИА Новости, 26.12.2024

Ликсутов: столичные предприятия наращивают продукцию для новогоднего стола

Около 320 предприятий выпускают продукты питания в Москве, в праздничные дни они наращивают выпуск товаров для новогоднего стола, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:00:00+03:00

2024-12-26T12:00:00+03:00

2024-12-26T12:01:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Около 320 предприятий выпускают продукты питания в Москве, в праздничные дни они наращивают выпуск товаров для новогоднего стола, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Москва – один из крупнейших центров пищевой промышленности в стране. Сегодня около 320 столичных предприятий производят продукты питания и ежедневно укрепляют продовольственный суверенитет государства. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина в столице сформирован комфортный инвестиционный климат, который позволяет предприятиям отрасли уверенно отвечать запросам рынка, следовать трендам и выпускать качественную и востребованную продукцию", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что столичные промышленники предлагают широкий ассортимент товаров для новогоднего стола.Финансовые и нефинансовые меры поддержки позволяют московским производителям продуктов питания сохранять лидерские позиции на рынке, наращивать производство, расширять ассортимент товаров, а также изготавливать продукцию, которая известна во всем мире."В пищевой отрасли работает около 65 тысяч человек. Наши промышленники предлагают широкое разнообразие продуктов питания – от традиционных новогодних угощений до экзотических фруктов и снеков с необычными вкусами", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, московская компания "Полезный шоколад", которая специализируется на производстве натуральных сладостей без добавления сахара, предлагает шоколад в форме елочных игрушек, новогодних елей, варежек, шапочек и других символов зимы. Кондитеры изготовили вручную около двух тысяч изделий в преддверии праздников.Компания "Московский Картофель" представила к Новому году линейку снеков с праздничными вкусами. Производитель выпустил чипсы со вкусом красной икры, утки в брусничном соусе и сала с чесноком. Создание сезонных вкусов помогает бренду привлекать новую аудиторию, что в последствии способствует экономическому развитию. В 2024 году компания увеличила продажи продукции более чем на 30%.Московский мясоперерабатывающий комплекс – производственная компания "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" – производит в столице мясную продукцию из свинины, говядины и птицы. В этом году при поддержке Москвы компания увеличила выпуск товаров более чем на 30%. Ассортимент предприятия вырос более чем на 30 позиций, среди которых охотничьи колбаски, докторская колбаса, варено-копченые сосиски, запеченное куриное филе и другое.Генеральный директор компании Вадим Акопов отметил, что для новогоднего стола предприятие предлагает свежую свинину, маринованную курицу, а также варено-копченые изделия: грудинку, шейку, окорок, карбонад и нежное сырокопченое карпаччо из куриной грудки. В ассортименте компании также представлены набор для холодца и разнообразные колбасы, которые подойдут как для нарезки, так и для создания оригинальных салатов.По его словам, любители барбекю также могут выбрать ребрышки, колбаски для жарки и сочные шашлыки из свинины и курицы. Данные лакомства впишутся в любой праздничный стол.Кроме того, развитию завода способствует активная поддержка города. Например, в 2023 году столица предоставила компании землю без торгов по ставке один рубль в год в рамках МаИП. Также компания привлекла льготный инвестиционный кредит на сумму более трех миллиардов рублей для строительства второй очереди производственного комплекса по изготовлению консервированной продукции из мяса при помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.Другое предприятие - столичный завод "Карат", которое выпускает плавленые, творожные сыры, зерненый творог и другую продукцию, популярную по всей России. Компания в этом году со статусом промышленного комплекса отгрузила заказчикам около 180 миллионов единиц продукции и почти вдвое увеличила выпуск мягких сыров. Кроме того, предприятие расширило ассортимент зерненым творогом с гранолой и готовит к выходу локальный бренд плавленого сыра "Столичный".Руководитель завода Евгений Гребнев добавил, что для новогоднего стола идеально подойдет линейка творожных сыров компании. Она включает семь вкусов: от классического сливочного до морских с креветками и лососем. Такой продукт незаменим для приготовления закусок и десертов. Для любителей средиземноморской кухни подойдут мягкие сыры, которые являются неотъемлемой частью зеленых и греческих салатов.Еще одна московская компания - "Спелые фрукты" - занимается в столице более 20 лет дозреванием, переборкой, нарезкой и фасовкой свежих ягод и фруктов. В ассортименте предприятия более 700 разновидностей экзотических лакомств из более чем 50 стран. К новогоднему сезону компания предлагает ягодные миксы с малиной, голубикой, клубникой, десертные ананасы и многое другое.Также столичный комбинат "Очаково" производит в Москве разнообразные напитки. Они станут дополнением к праздничному столу. Так, компания к Новому году традиционно запустила производство лимитированной серии кваса и колы в зимнем оформлении. Также в зимний сезон предприятие на протяжении трех лет выпускает сезонный пряный квас с нотками глинтвейна во вкусе.Производственная мощность завода составляет 285 миллионов декалитров в год. На данный момент выпуск продукции поставляется в 60 регионов России и более чем в 30 стран мира. Так, при экспортной поддержке столичного центра "Моспром" компания заключила в этом году контракт на поставку безалкогольной продукции в Иран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов